Górnik Zabrze po raz pierwszy w historii walczy o awans do zasadniczej fazy Ligi Mistrzów. Wicemistrz Polski już w środę rozegra rewanżowe spotkanie z tureckim Fenerbahce (porażka 0:1) w pierwszym meczu. Porażka oznaczać będzie "spadek" do Ligi Europy. Górnikowi w praktyce jest potrzebny jeden wygrany dwumecz, by jesienią grać w europejskich pucharach.

Jednym z letnich transferów w drużynie Michala Gasparika jest Peter Gonzalez - reprezentant Dominikany mający w swoim CV m.in. mistrzostwo Hiszpanii. 24-latek w sezonie 2021/22 zagrał trzy mecze w seniorskim zespole Realu Madryt, co ostatecznie pozwala mu dopisać ten sukces do swojego sportowego życiorysu.

Pomocnik cały czas czeka na debiut w nowym zespole. Gonzalez w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" zdradził, jakie są jego odczucia związane z pierwszymi tygodniami w nowym kraju.

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Od pierwszych dni widzę, że w klubie wszystko funkcjonuje na wysokim poziomie - trenerzy, sztab i organizacja pracy naprawdę zrobiły na mnie dobre wrażenie.

Dla nowego zawodnika Górnika jest to pierwszy w karierze wyjazd poza Hiszpanię. 24-latek nie ukrywał, że przed podjęciem decyzji o wyprowadzce do Polski konsultował się z Josemą - hiszpańskim defensorem grającym w Ekstraklasie od zimy 2024 roku.

- Rozmawiałem z Josemą, który dobrze zna tutejszą ligę. Powiedział mi, że wielu młodych piłkarzy nie odważyłoby się na taki ruch, ale jednocześnie przekonywał, że to bardzo dobry kierunek rozwoju. Dzisiaj mogę powiedzieć, że miał rację - dodał Gonzalez.

Peter Gonzalez jest jednym z wielu letnich transferów Górnika. Drużynę Michala Gasparika wzmocnili ponadto Kacper Urbański, Erik Prekop, Maximilian Dietz, Bruno Durdov czy Philipp Schulze. Kilku z tych zawodników zaliczyło już debiuty w swoim nowym zespole. 24-letni reprezentant Dominikany cały czas czeka na swoją szansę.

Premierowy występ Gonzaleza w Górniku może nastąpić już w najbliższą środę 29 lipca. O godz. 20:00 Zabrzanie rozegrają rewanżowe spotkanie drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów z Fenerbahce. Transmisja z tego spotkania w Polsacie, a relacja tekstowa dostępna będzie w serwisie Interia Sport.





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