Arkadiusz Onyszko z przytupem rozpoczął karierę piłkarską. Jako najmłodszy zawodnik znalazł się w reprezentacji Polski dowodzonej przez Janusza Wójcika, która na Igrzyskach Olimpijskich w 1992 roku w Barcelonie niespodziewanie sięgnęła po srebrny medal. Onyszko w turnieju nie zagrał, bezkonkurencyjny w polskiej bramce pozostawał Aleksander Kłak. Wspomnienia na całe życie jednak pozostały.

Onyszko w polskiej lidze zbyt długo nie zagrzał miejsca. W zasadzie zanotował tylko dwa sezony regularnej gry w lidze - w Lechu Poznań oraz Widzewie Łódź w latach 1995-1997. Bramkarz jednak szybko zdecydował się na wyjazd z kraju, a jego losy na długie lata związały się z Danią.

W tamtejszej ekstraklasie szybko zbudował sobie markę świetnymi występami w Viborg FF oraz Odense. Nie przekładało się to na zainteresowanie kolejnych selekcjonerów jego osobą - Onyszko w swojej karierze tylko dwukrotnie zagrał w seniorskiej kadrze narodowej. Jego pobyt w Danii zakończył się jednak ogromnym skandalem.

Jako zawodnik FC Midtjylland wydał autobiografię zatytułowaną "Fucking Polak". Treść tej książki, a przede wszystkim opinię Polaka o mniejszościach seksualnych odbiły się tak szerokim echem, że klub zdecydował się rozwiązać kontrakt z problematycznym zawodnikiem. W 2009 roku polski bramkarz został skazany przez sąd za pobicie swojej żony, co również nie pomogło w całej sprawie.

Powrót do Polski nie oznaczał końca kłopotów Onyszki

Początek 2010 roku oznaczał dla Onyszki powrót do ojczyzny. 36-letni wówczas bramkarz związał się kontraktem z walczącą o utrzymanie Odrą Wodzisław Śląski. Jak sam zainteresowany wspominał w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" miał oferty z Iranu i Omanu, lecz finalnie zdecydował się wrócić do Polski.

Pomimo spadku Odry Onyszko zaprezentował się na tyle dobrze, że szybko zwrócił uwagę innych, znacznie mocniejszych klubów. Wybór finalnie padł na Polonię Warszawa, co jak się później okazało, zgotowało jedną z największych afer w historii polskiej piłki w XXI wieku. Onyszko ostatecznie w barwach "Czarnych Koszul" nie zdołał zagrać żadnego spotkania.

Problemy zaczęły się już w trakcie przedsezonowych zgrupowań. Onyszki zabrakło na obozie w Austrii, początkowo klub wskazywał na dolegliwości mięśniowe. Prawdziwa bomba wybuchła 18 lipca, gdy telewizja Orange Sport zdradziła szokujące doniesienia na temat stanu zdrowia nowego piłkarza Polonii Warszawa. U Arkadiusza Onyszki zdiagnozowano niewydolność nerek, co oznaczało konieczność przeszczepu narządu. W jednym momencie kariera piłkarska medalisty olimpijskiego praktycznie zakończyła się.

Dla Onyszki problemy zdrowotne były głównym, ale niejedynym zmartwieniem. Polonia Warszawa niespecjalnie poczuwała się do współpracy z zawodnikiem dotkniętym, jakby nie było, śmiertelną chorobą. Rozpoczęły się przepychanki medialne, w których bezpośredni udział wziął właściciel warszawskiego klubu Józef Wojciechowski.

Czekał na nową nerkę. W mediach jego pracodawca nazywał go oszustem

W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Onyszko opisał, że nie miał zamiaru ukrywać swoich problemów z nerkami. Nigdy nie przypuszczał jednak, że są one aż tak bardzo poważne. - Ja nie wiedziałem, że stan moich nerek jest tak poważny, klub też nie wiedział, więc nikt nie powinien mieć do nikogo pretensji. Nigdy tego nie ukrywałem, jeden rozdział swojej książki poświęciłem temu tematowi. Nie mam w tej sprawie sobie nic do zarzucenia - stwierdził Onyszko.

Józef Wojciechowski zdecydowanie nie przebierał w słowach komentując sprawę transferu Onyszki. Na łamach "Przeglądu Sportowego", który był główną areną batalii obu mężczyzn, otwarcie zarzucił bramkarzowi oszustwo.

To oszust. Zataił to przed nami. Mamy informację, że zasłabł już na treningu Odry. Niech mi nikt nie wciska, że po takim incydencie nie poszedł na badania. Niewydolność nerek nie przychodzi z dnia na dzień. Przyszedł do nas tylko po to, by dostać wysoki kontrakt.

Polski bramkarz rzucił również światło na inną kwestię, która jego zdaniem jest oczywistym zaniedbaniem ze strony nowego pracodawcy. Polonia miała nie zorganizować badań medycznych, co jest standardową procedurą przy okazji finalizowania jakiegokolwiek transferu. Zdaniem Wojciechowskiego do tego nie doszło, gdyż Polonia spieszyła się, bo Onyszko miał chcieć podpisać kontrakt z Wisłą Kraków.

Jaki jest epilog tej historii? Kontrakt Onyszki finalnie został rozwiązany, a sam piłkarz sądził się z byłym pracodawcą. Polski bramkarz w 2013 roku przeszedł udaną transplantację nerki, a obecnie spełnia się w zawodzie trenera bramkarzy. Na witrynie PZPN można znaleźć jego nazwisko w spisie członków sztabu szkoleniowego młodzieżowej reprezentacji Polski prowadzonej przez Jerzego Brzęczka.

Józef Wojciechowski natomiast pozostał właścicielem Polonii Warszawa do 16 lipca 2012 roku. Swoje udziały w klubie odsprzedał Ireneuszowi Królowi, co ostatecznie pogrzebało "Czarne Koszule". Kompletnie niewypłacalny właściciel pogrążył klub, który przez kolejne lata musiał odbudowywać się w niższych klasach rozgrywkowych. Aktualnie Polonią rządzi Gregoire Nitot, a "Czarne Koszule" liczą się w walce o powrót do Ekstraklasy.

