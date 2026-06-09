Marek Papszun przychodząc do Legii Warszawa w pierwszej kolejności miał wygrzebać klub z kryzysu i uratować go przed spadkiem z Ekstraklasy. Ta misja ostatecznie zakończyła się sukcesem, a finisz sezonu mógł przynieść niespodziewane rozstrzygnięcie. "Wojskowym" awans do Ligi Konferencji w ostatnich sekundach multiligi odebrał GKS Katowice.

Innym celem przyświecającym zatrudnieniu Papszuna było dokonanie wielu zmian personalnych - zarówno wśród piłkarzy jak i pracowników administracyjnych. Kluczowym elementem było desygnowanie na funkcję dyrektora sportowego Frediego Bobicia. Zmiany nastąpiły także w akademii Legii oraz w sztabie szkoleniowym pierwszego zespołu.

Z Legią ostatecznie pożegnali się już Juergen Elitim, Patryk Kun, Radovan Pankov, Kacper Tobiasz. Wciąż nie jest znana przyszłość Jeana-Pierre'a Nsame, którego umowa z klubem wygaśnie z końcem czerwca. Wiele wskazywało na to, że z Warszawy wyjedzie również Petar Stojanović. W tej sprawie nastąpił jednak zwrot akcji, który nie jest pozytywny dla Legii.

Kontuzja pokrzyżowała plany Legii Warszawa. Sprzedaż zawodnika najprawdopodobniej odłożona w czasie

Stojanović trafił do Legii ostatniego lata. "Wojskowi" ściągnęli bocznego defensora reprezentacji Słowenii, który mógł pochwalić się występami na poziomie włoskiej Serie A. 30-latek nie spełnił jednak oczekiwań, a za kadencji Papszuna zagrał zaledwie 55 minut.

Szybko podjęto decyzję o rychłym pożegnaniu ze Stojanoviciem. Słoweńcem miał interesować się rodzimy Maribor, lecz wszelkie plany ostatecznie pokrzyżowało ostatnie zgrupowanie reprezentacji narodowych.

Słoweńcy w czerwcu zagrali towarzysko z Cyprem i Chorwacją. W żadnym z tych spotkań nie wystąpił Stojanović. Jak się okazało, na przeszkodzie stanęły problemy zdrowotne. Zdaniem portalu "Legia.net" powołującego się na słoweński "planetnogomet.si" sytuacja jest bardzo poważna.

Stojanović podczas zgrupowania miał doznać urazu ścięgna, przy którym niezbędna okazuje się operacja. Tę zawodnik ma przejść w najbliższym czasie w Finlandii. Tuż po niej Słoweńca czeka kilkumiesięczna rehabilitacja, co znacząco krzyżuje plany Legii.

Odejście Stojanovicia jest co prawda wciąż realne. Tym bardziej, że sam zawodnik w przeszłości nie miał zamiaru gryźć się w język, oceniając swoją sytuację w klubie. Wydaje się jednak, że transfer latem jest wykluczony. Maribor zapewne poczeka do zimowego okienka transferowego, bowiem ściąganie kontuzjowanego zawodnika już teraz w żaden sposób im się nie opłaca. Stojanović również nie musi się spieszyć, bowiem jego umowa z Legią wygaśnie dopiero za dwa lata.

Petar Stojanović Marcin Golba AFP

Marek Papszun Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Petar Stojanović Marek Antoni Iwanczuk AFP





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