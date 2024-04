Zbigniew Boniek się nie hamował. Powiedział, co myśli o polskiej piłce

Zbigniew Boniek stara się mieć niewiele wspólnego z polską piłką, chyba że jako ekspert i oceniający. W rozmowach często pytany jest o to, dlaczego Ekstraklasa nie jest tak dobra, jak inne europejskie ligi i co można by było zrobić, by ten stan poprawić. Zdaje się jednak, że były piłkarz AS Romy nie wierzy w wielką zmianę. Ostatnio wyszło to po raz kolejny w rozmowie z "Prawdą Futbolu".

Zbigniew Boniek się nie hamował

Jak wygląda polska piłka w porównaniu do Europy każdy widzi. Choć Ekstraklasie nie brak fanów, to wydaje się, że jednym z nich z pewnością nie jest Zbigniew Boniek. W "Prawdzie Futbolu" został zapytany o polską ligę. Od razu porównał ją do innych na naszym kontynencie. Nie były to miłe słowa.

Jeżeli dzisiaj najlepsza drużyna ma 56 punktów, a drużyny spadkowe koło 30. Jakby spojrzeć w topową ligę, to ta różnica to jest nawet 50-60 punktów (...). Oczywiście, że słaba. Dopóki gramy ze sobą, to jest ciekawie ~ - mówił były szef PZPN.

To jednak nie wszystko. Boniek wskazał również na główne słabości. Postanowił wylistować największe problemy trapiące polską myśl taktyczną i porównał ją do tego, co możemy oglądać m.in. w Lidze Mistrzów.

Zbigniew Boniek wskazał bolączki Ekstraklasy

Jeśli oglądasz mecz polskiej ligi i przełączysz na mecz innej, to różnica jest wielka (...). Mamy problem z kreowaniem akcji bramkowych. Mamy wielkie problemy z atakiem pozycyjnym i uwalnianiem się na pozycje ~ - wskazywał dalej Zbigniew Boniek.

Co jednak ciekawe, Boniek ogląda mecze polskich piłkarzy, ale tych grających w I lidze. Mówił, że tamte spotkania są o wiele ciekawsze, a piłkarze mają więcej fantazji. Bo choć "w Ekstraklasie jest dużo taktyki, ale poziom...". Według doświadczonego działacza kibice sami się oszukują, że jest jakaś wielka różnica między tym, co możemy oglądać w Polsce na najwyższym poziomie rozgrywek i niższym. Czy jest szansa na ozdrowienie? Reklama

Zbigniew Boniek / AFP