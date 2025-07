Jeszcze w 90. minucie meczu Jagiellonia Białystok - Widzew Łódź wydawało się, że spotkanie zakończy się wielkim sukcesem gości. Zwycięstwo z drużyną Adriana Siemieńca na jej terenie takim właśnie z pewnością by było. Nawet mimo to, że w pierwszej kolejce Bruk-Bet Termalica Nieciecza wygrała tam 4:0.

Wynik 2:1 dla Widzewa Łódź utrzymywał się do 91. minuty . Właśnie wtedy do siatki trafił Jesus Imaz i wszystko wskazywało na to, że mecz ostatecznie zakończy się remisem i podziałem punktów.

Tuż po meczu głos zabrał rozgoryczony Zbigniew Boniek, który między wierszami zwrócił uwagę na to, jak media przed rozpoczęciem sezonu traktowały Widzew Łódź. A postrzegały go jako jednego z faworytów do zajęcia miejsca na podium PKO BP Ekstraklasy - głównie ze względu na bardzo obiecujące transfery. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej dał do zrozumienia, że na koniec i tak wszystko weryfikuje boisko. W tym przypadku jego zdaniem doszło do "frajerskiej porażki".