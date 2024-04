Zbigniew Boniek nie ukrywa zdumienia, chodzi o Marka Papszuna. Sytuacja robi się dziwna

Marek Papszun od sezonu 2023/24 nie pełni już punkcji trenera trenerem Rakowa Częstochowa . Mimo że jest to szkoleniowiec, na jakiego polska piłka czekała bardzo długo i przez siedem lat w jednym zespole osiągnął w niej absolutnie wszystko, to przez tak wiele miesięcy nie znalazł się ani jeden klub, który dałby pracę temu szkoleniowcowi .

"Polskiej piłki nie stać na to, aby Papszun tak długo nie pracował". Boniek doradził Jarosławowi Królewskiemu

- Jestem absolutnie zaskoczony. Nie poznałem pana Marka na tyle, żeby mógł mi dać jakąś opinię wiążącą. Natomiast jest on trenerem, przede wszystkim, skutecznym. I w polskiej rzeczywistości trener o takim CV nie może znaleźć pracy. Nie jest to łatwe. Jeżeli wróci do Rakowa, to na pewno będę się temu przyglądał - ocenił Zbigniew Boniek.