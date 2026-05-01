Zażarta batalia o ligowy byt. Cios za cios i czerwona kartka. Fatalna seria trwa

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Korona Kielce zremisowała 1:1 z Piastem Gliwice w pierwszym meczu 31. kolejki Ekstraklasy. Obie bramki padły krótko po przerwie. Z prowadzenia goście cieszyli się niespełna trzy minuty. Oba zespoły pozostają nad strefą spadkową, ale z uwagi na trudne położenie w tabeli - dla żadnej ze stron to zdecydowanie nie był zwycięski remis. W doliczonym czasie gry czerwoną kartką ukarany został trener gospodarzy, Jacek Zieliński.

Zawodnicy Korony i Piasta walczą o piłkę w powietrzu; piłka nad ich głowami, zbliżenie boiskowe.
Tak wygląda batalia o unikniecie degradacji z Ekstraklasy Dawid FiguraNewspix.pl

Ledwie przed czterema dniami Piast kotwiczył w strefie spadkowej. Czmychnął stamtąd dzięki efektownej wygranej z Arką Gdynia (4:1). Ale od czeluści dzieliły go tylko trzy "oczka".

Jeszcze niżej w tabeli znajdowała się Korona (na koncie punkt mniej). Kielczanie nie wygrali czterech poprzednich potyczek, notując dwa remisy i dwie porażki. Zła seria miała dobiec końca właśnie dzisiaj.

Dzień przed meczem Flick z komunikatem ws. Lewandowskiego. Jest temat przyszłości

Korona - Piast. Cios za cios w Kielcach. Trwa fatalna passa "Scyzoryków"

Gliwiczanie mieli mnóstwo szczęścia już w 9. minucie. Centrę z kornera uderzeniem głową próbował finalizować Mariusz Stępiński. Futbolówka trafiła w spojenie słupka z poprzeczką.

Po kilku minutach ten sam zawodnik powtórzył próbę. Jeszcze raz przymierzył głową, tym razem po koźle. Na wysokości zadania stanął jednak udanie interweniujący Dominik Holec.

W odpowiedzi kąśliwie na bramkę Korony strzelał Quentin Boisgard. Ale to również nie przełożyło się to na korektę rezultatu. W tej sytuacji Xavier Dziekoński szczęśliwie odbił piłkę nogą.

Tempo spotkania pozwalało wierzyć, że nie dojdzie do powtórki z jesieni. Starcie tych zespołów zakończyło się wówczas bezbramkowym remisem. Teraz - mimo obiecującego początku - do przerwy również gole nie padły.

Strzelanie zaczęło się dopiero po zmianie stron. I to bez zbędnych ceregieli. Dwie bramki padły w odstępie trzech minut.

Zanim do tego doszło, obie drużyny kończyły akcję strzałem w słupek. Potem precyzja była już właściwa. Jako pierwszy do siatki trafił Juande Rivas, uderzając beztrosko z pola bramkowego. Radość piłkarzy Piasta nie trwała jednak długo.

Wyrównał po kilku chwilach Dawid Błanik. Idealnie wyskoczył do centry spod linii bocznej i strzałem głową nie dał Dziekońskiemu szans na skuteczną interwencję. Jeszcze przed upływem godziny mieliśmy zatem 1:1.

Na tym jednak ostra amunicja się skończyła. Wydawało się, że bliżej kompletu punktów był Piast. Piłka po strzale Patryka Dziczka została wyekspediowana przez jednego z defensorów z linii bramkowej, z kolei Boisgard kapitalnym wolejem trafił tylko w poprzeczkę.

Gdyby jednak nie kapitalna postawa w ostatnich minutach Holca (dwie znakomite interwencje), gliwiczanie wracaliby do domu z niczym.

Tuż przed końcowym gwizdkiem czerwoną kartką ukarany został szkoleniowiec gospodarzy, Jacek Zieliński. Frustracja kumulowała się od kilku tygodni. Jego wybrańcy gubią punkty w piątym meczu z rzędu.

PKO Ekstraklasa
31. Kolejka
01.05.2026
17:30
Zakończony
Dawid Błanik
56'
Juande Rivas
53'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Korona Kielce
Piast Gliwice
Rezerwowi

Statystyki meczu

Korona Kielce
1 - 1
Piast Gliwice
Posiadanie piłki
50%
50%
Strzały
11
12
Strzały celne
6
4
Strzały niecelne
2
6
Strzały zablokowane
3
2
Ataki
73
54
piłkarz w jasnej koszulce celebruje zdobycie gola tuż obok bramki, podczas gdy bramkarz w szarej bluzie i zawodnik w żółto-czerwonym stroju reagują na sytuację na murawie stadionu pełnego kibiców
Przed momentem Juande Rivas (drugi z prawej) dał gliwiczanom prowadzeniePiotr PolakPAP
piłkarz w żółto-czerwonym stroju z nazwiskiem Błanik i numerem 7 na plecach wyciąga ręce w geście triumfu, a w tle widać wiwatujących kibiców
Trzy minuty później na listę strzelców trafił Dawid Błanik Tomasz KarczewskiNewspix.pl
starszy mężczyzna w sportowej odzieży z zamyśloną miną stoi z założonymi rękami, w tle rozmyta publiczność na trybunach stadionu
Trener Jacek Zieliński ma nad czym dumać - jego zespół nie wygrał piątego meczu z rzędu Piotr PolakPAP
