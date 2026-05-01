Zażarta batalia o ligowy byt. Cios za cios i czerwona kartka. Fatalna seria trwa

Ledwie przed czterema dniami Piast kotwiczył w strefie spadkowej. Czmychnął stamtąd dzięki efektownej wygranej z Arką Gdynia (4:1). Ale od czeluści dzieliły go tylko trzy "oczka".

Jeszcze niżej w tabeli znajdowała się Korona (na koncie punkt mniej). Kielczanie nie wygrali czterech poprzednich potyczek, notując dwa remisy i dwie porażki. Zła seria miała dobiec końca właśnie dzisiaj.

Korona - Piast. Cios za cios w Kielcach. Trwa fatalna passa "Scyzoryków"

Gliwiczanie mieli mnóstwo szczęścia już w 9. minucie. Centrę z kornera uderzeniem głową próbował finalizować Mariusz Stępiński. Futbolówka trafiła w spojenie słupka z poprzeczką.

Po kilku minutach ten sam zawodnik powtórzył próbę. Jeszcze raz przymierzył głową, tym razem po koźle. Na wysokości zadania stanął jednak udanie interweniujący Dominik Holec.

W odpowiedzi kąśliwie na bramkę Korony strzelał Quentin Boisgard. Ale to również nie przełożyło się to na korektę rezultatu. W tej sytuacji Xavier Dziekoński szczęśliwie odbił piłkę nogą.

Tempo spotkania pozwalało wierzyć, że nie dojdzie do powtórki z jesieni. Starcie tych zespołów zakończyło się wówczas bezbramkowym remisem. Teraz - mimo obiecującego początku - do przerwy również gole nie padły.

Strzelanie zaczęło się dopiero po zmianie stron. I to bez zbędnych ceregieli. Dwie bramki padły w odstępie trzech minut.

Zanim do tego doszło, obie drużyny kończyły akcję strzałem w słupek. Potem precyzja była już właściwa. Jako pierwszy do siatki trafił Juande Rivas, uderzając beztrosko z pola bramkowego. Radość piłkarzy Piasta nie trwała jednak długo.

Wyrównał po kilku chwilach Dawid Błanik. Idealnie wyskoczył do centry spod linii bocznej i strzałem głową nie dał Dziekońskiemu szans na skuteczną interwencję. Jeszcze przed upływem godziny mieliśmy zatem 1:1.

Na tym jednak ostra amunicja się skończyła. Wydawało się, że bliżej kompletu punktów był Piast. Piłka po strzale Patryka Dziczka została wyekspediowana przez jednego z defensorów z linii bramkowej, z kolei Boisgard kapitalnym wolejem trafił tylko w poprzeczkę.

Gdyby jednak nie kapitalna postawa w ostatnich minutach Holca (dwie znakomite interwencje), gliwiczanie wracaliby do domu z niczym.

Tuż przed końcowym gwizdkiem czerwoną kartką ukarany został szkoleniowiec gospodarzy, Jacek Zieliński. Frustracja kumulowała się od kilku tygodni. Jego wybrańcy gubią punkty w piątym meczu z rzędu.

Statystyki meczu Korona Kielce 1 - 1 Piast Gliwice Posiadanie piłki 50% 50% Strzały 11 12 Strzały celne 6 4 Strzały niecelne 2 6 Strzały zablokowane 3 2 Ataki 73 54

Przed momentem Juande Rivas (drugi z prawej) dał gliwiczanom prowadzenie Piotr Polak PAP

Trzy minuty później na listę strzelców trafił Dawid Błanik Tomasz Karczewski Newspix.pl

Trener Jacek Zieliński ma nad czym dumać - jego zespół nie wygrał piątego meczu z rzędu Piotr Polak PAP

Roman Kosecki przed meczem Legia - Widzew: Drużyna, która przegra, ma duży problem. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport