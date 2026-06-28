Zawrzało przed sparingiem Legii. Rywalem zespół z Izraela. Papszun w akcji
Legia Warszawa jest już po pierwszym sparingu poprzedzającym sezon 2026/27 w PKO BP Ekstraklasie. Podopieczni Marka Papszuna pokonali 2:0 drugi zespół Bayernu Monachium. Za kilka dni "Wojskowych" o wiele bardziej głośniejsza medialnie potyczka. A wszystko za sprawą rywali z Izraela. Gdy tylko pojawiła się informacja o planowanym spotkaniu, internauci nie wytrzymali. Teraz głos zabrał Marek Papszun.
Głównym celem ekipy ze stolicy Polski w zbliżającym się sezonie jest zapewnienie sobie gry w europejskich pucharach. Niewiele do tego zabrakło podczas poprzedniej kampanii, ale o niej nikt przy Łazienkowskiej już nie chce pamiętać. Marek Papszun wraz ze sztabem zdecydował się na siedem sparingów. Pierwszy zakończył się triumfem 2:0 nad FC Bayern II Monachium. W Herzogenaurach "Wojskowi" zagrają jeszcze z FC Nuernberg.
Po powrocie do Warszawy piłkarze będą kontynuować serię towarzyskich starć. Na teren Legia Training Center zawita między innymi Hapoel Beer Szewa, co od razu wywołało ogromne oburzenie internautów w mediach społecznościowych. Izrael w wielu krajach nie cieszy się zbyt dobrą opinią między innymi ze względu na tragiczną sytuację w Strefie Gazy. Do tego dochodzi zachowanie kibiców z kraju ze stolicą w Jerozolimie.
Legia zagra w lipcu z izraelskim klubem. Marek Papszun komentuje
Od razu ze strony fanów pojawiły się prośby dotyczące zmiany przeciwnika. Mecz póki co ma odbyć się jednak zgodnie z planem. Co więcej, w jego sprawie wypowiedział się właśnie Marek Papszun. "Emocje zawsze będą. Trzeba by zapytać polskie władze, kto ich wpuścił na terytorium Polski, kto bierze pieniądze za ich funkcjonowanie tutaj i tak dalej. To jest sport, nie chcę wchodzić w politykę" - zaznaczył opiekun drużyny, cytowany przez portal "legionisci.com".
"Jesteśmy sportowcami, nie mieszajmy do tego kwestii politycznych, ekonomicznych czy biznesowych. Tutaj nie ma żadnych sankcji, oni funkcjonują w Polsce. Wykorzystaliśmy to, że jest tu wysoki poziom drużyny. Ciężko jest znaleźć dobrego sparingpartnera, biorąc pod uwagę to, że my w tej chwili głównie stacjonujemy u siebie, w Polsce, w Warszawie. To jest trudne" - dodał. Obie ekipy na boisku spotkają się 7 lipca. Godzina jeszcze nie została oficjalnie podana do wiadomości.