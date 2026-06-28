Zawrzało przed sparingiem Legii. Rywalem zespół z Izraela. Papszun w akcji

Głównym celem ekipy ze stolicy Polski w zbliżającym się sezonie jest zapewnienie sobie gry w europejskich pucharach. Niewiele do tego zabrakło podczas poprzedniej kampanii, ale o niej nikt przy Łazienkowskiej już nie chce pamiętać. Marek Papszun wraz ze sztabem zdecydował się na siedem sparingów. Pierwszy zakończył się triumfem 2:0 nad FC Bayern II Monachium. W Herzogenaurach "Wojskowi" zagrają jeszcze z FC Nuernberg.

Po powrocie do Warszawy piłkarze będą kontynuować serię towarzyskich starć. Na teren Legia Training Center zawita między innymi Hapoel Beer Szewa, co od razu wywołało ogromne oburzenie internautów w mediach społecznościowych. Izrael w wielu krajach nie cieszy się zbyt dobrą opinią między innymi ze względu na tragiczną sytuację w Strefie Gazy. Do tego dochodzi zachowanie kibiców z kraju ze stolicą w Jerozolimie.

Legia zagra w lipcu z izraelskim klubem. Marek Papszun komentuje

Od razu ze strony fanów pojawiły się prośby dotyczące zmiany przeciwnika. Mecz póki co ma odbyć się jednak zgodnie z planem. Co więcej, w jego sprawie wypowiedział się właśnie Marek Papszun. "Emocje zawsze będą. Trzeba by zapytać polskie władze, kto ich wpuścił na terytorium Polski, kto bierze pieniądze za ich funkcjonowanie tutaj i tak dalej. To jest sport, nie chcę wchodzić w politykę" - zaznaczył opiekun drużyny, cytowany przez portal "legionisci.com".

"Jesteśmy sportowcami, nie mieszajmy do tego kwestii politycznych, ekonomicznych czy biznesowych. Tutaj nie ma żadnych sankcji, oni funkcjonują w Polsce. Wykorzystaliśmy to, że jest tu wysoki poziom drużyny. Ciężko jest znaleźć dobrego sparingpartnera, biorąc pod uwagę to, że my w tej chwili głównie stacjonujemy u siebie, w Polsce, w Warszawie. To jest trudne" - dodał. Obie ekipy na boisku spotkają się 7 lipca. Godzina jeszcze nie została oficjalnie podana do wiadomości.

Marek Papszun Grzegorz Wajda/Reporter East News

Marek Papszun Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Marek Papszun Monika Wantoła INTERIA.PL





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