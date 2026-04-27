Zanim jeszcze piłkarze Legii Warszawa na dobre weszli w mecz z Lechem, już przegrywali 0:1. Świetnym uderzeniem popisał się Ali Gholizadeh. Jakby tego było mało, po interwencji VAR w 21. minucie z boiska wyrzucony został Rafał Augustyniak. To był dopiero początek koszmaru Legii.

Koszmarne 45 minut Legii w Poznaniu. Podopieczni Papszuna zdemolowani

Dziesięć minut po wyrzuceniu Augustyniaka prowadzenie na 2:0 podwyższył Ishak, a w tej sytuacji nie popisał się bramkarz Legii. Powietrze wyraźnie uleciało z przyjezdnych, a do gwizdka zapraszającego do szatni wciąż było daleko.

38. minuta przyniosła trafienie Gurgula, a jeszcze przed końcem 1. połowy wynik na 4:0 podwyższył Ishak. Legia była na deskach, a Marek Papszun nie mógł uwierzyć w to, co widzi na boisku.

Brzydkie zachowanie gwiazd Legii. Tak potraktowali reportera CANAL+

Reporter CANAL+ tuż po gwizdku sędziego na koniec pierwszych 45 minut ruszył z zamiarem przeprowadzenia krótkiej rozmowy z Damianem Szymańskim. Zderzył się jednak ze ścianą.

Damian, tak na gorąco. Czy jedna czerwona kartka tak rzeczywiście może potężnie rozwalić cały system?

- Nie - usłyszał tylko w odpowiedzi, a po chwili piłkarz Legii przemknął obok niego i udał się do szatni. Było to pokłosiem ostrej reakcji ze strony Radovana Pankova, który rozeźlony zaczął krzyczeć coś w kierunku dziennikarza. Był to wyraźny wyraz bunty wobec jego postawy. A wszystko na oczach rozczarowanego Marka Papszuna.

Z nagrania wynika, jak gdyby defensor zasugerował wprost, że w obozie Lecha żurnaliści znajdą sobie lepszych rozmówców. Po chwili stacja przeniosła nas do reporterki, która przeprowadzała wywiad ze strzelcem pierwszego gola - Alim Gholizadehem.

Po zmianie stron więcej goli już nie oglądaliśmy. Legia wyjechała z Poznania ze wstydliwym wynikiem 0:4. Na cztery kolejki przed końcem sezonu ma zaledwie punkt przewagi nad strefą spadkową.

Radovan Pankov

Marek Papszun

Piłkarze Lecha celebrujący bramkę

