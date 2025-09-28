Zawrzało na trybunach Lecha, oberwał Szymon Marciniak. Tego mu nie zapomną

Za nami mecz Lecha Poznań z Jagiellonią Białystok, który rozegrany został na Enea Stadionie przy Bułgarskiej. Przed pierwszym gwizdkiem sędziego Bartosza Frankowskiego obie ekipy sąsiadowały ze sobą w tabeli, z lekką przewagą zespołu z Podlasia. Sam pojedynek dostarczył wielu emocji, jak przystało na jedne z najlepszych obecnie ekip w polskiej Ekstraklasie.

Niewiele działo się w pierwszej połowie. Dopiero w doliczonym czasie gry worek z bramkami otworzył Jesus Imaz. Jagiellonia Białystok schodziła więc na przerwę z jednobramkowym prowadzeniem. Niemalże od razu nadeszło wyrównanie ze strony Lecha Poznań, a autorem trafienia został Leo Bengtsson. Szaleństwo nie miało końca, bowiem już dwie minuty później prowadzenie białostoczanom dał 17-letni Oskar Pietuszewski, obecnie najwyżej wyceniany piłkarz w całej Ekstraklasie. Natomiast w 59. minucie rzut karny wykorzystał Mikael Ishak. Więcej goli nie padło, a więc Lech zremisował z Jagiellonią 2:2.

Szymona Marciniaka brak na meczu Lecha, a i tak mu się oberwało

W ostatnim czasie Szymon Marciniak, a więc sędzia uznawany za jednego z najlepszych na świecie, nie ma łatwo. Miał on okazję prowadzić mecz Lecha Poznań z Rakowem Częstochowa, w ramach zaległego spotkania szóstej kolejki Ekstraklasy. Emocji było co nie miara, także ze względu na decyzje podejmowane przez arbitra, nieraz po konsultacji z wozem VAR.

Wówczas Szymon Marciniak anulował aż cztery trafienia, po dwa dla każdego zespołu. Szczególnie jednak skutki decyzji arbitra odczuli piłkarze Lecha Poznań. W końcówce pierwszej połowy piłkarze Lecha aż trzykrotnie pokonali bramkarza Rakowa. Tylko jedno trafienie zostało zaliczone - dwa poprzednie Marciniak, po konsultacji z wozem VAR, cofnął, najpierw ze względu na faul, a potem na pozycję spaloną.

Kolejny raz zawodnicy z Poznania mogli odczuć skutki decyzji Szymona Marciniaka wtedy, gdy w 55. minucie Luis Palma sfaulował Zorana Arsenicia. Po weryfikacji VAR cofnął on okazaną mu wcześniej żółtą kartkę i pokazał piłkarzowi z Hondurasu czerwoną. Z tego powodu nie mógł wystąpić w meczu z Jagiellonią.

Niedługo później zaczął się trudny czas Lecha Poznań w meczu z Rakowem. Osłabiony "Kolejorz" w ciągu trzech minut stracił całe dwubramkowe prowadzenie. W 64. minucie do siatki Bartosza Mrozka trafił Peter Barath. Za chwilę Marciniak podyktował rzut karny dla podopiecznych Marka Papszuna po faulu Alexa Douglasa na Marko Bulacie. Jedenastkę wykorzystał Ivi Lopez, który ustanowił wynik spotkania na 2:2.

Kibice Lecha pokazali Marciniakowi, co o nim myślą

Już przy następnej możliwej okazji kibice Lecha Poznań postanowili pokazać Szymonowi Marciniakowi, co myślą o nim i o jego decyzjach ze spotkania "Kolejorza" z Rakowem Częstochowa. W trakcie meczu z Jagiellonią Białystok postanowili wywiesić wymowny transparent.

Szymon Marciniak - oszust, celebryta, megaloman

W obecnie trwającej kolejce Ekstraklasy Szymon Marciniak nie będzie pełnił funkcji głównego arbitra. Za to wyznaczono go do roli sędziego VAR we wczorajszym spotkaniu Korony Kielce z Lechią Gdańsk.

Baner kibiców Lecha Poznań, wymierzony w Szymona Marciniaka Jakub Kaczmarczyk PAP

Kontrowersje z udziałem Szymona Marciniaka w półfinale LM Polsat Sport Polsat Sport

Szymon Marciniak Piotr Matusewicz East News

Szymon Marciniak IMAGO/Grant Hubbs East News

Szymon Marciniak William Volcov AFP