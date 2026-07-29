Jagiellonia Białystok sezon rozpoczęła wygranym 1:0 spotkaniem Ekstraklasy z Koroną Kielce. Podopieczni Adriana Siemieńca powoli mogą myśleć już o rozgrywkach Ligi Europy. Ich pierwszym rywalem będzie szkocki Rangers FC.

Sztab szkoleniowy "Jagi" natrafił podczas okresu przygotowawczego na nieoczekiwany problem. Po zakończeniu wypożyczenia do Vancouver Whitecaps do klubu nie powrócił AZ Jackson. Amerykanin ostatni mecz w barwach lidera konferencji zachodniej MLS rozegrał 24 maja. Od tego momentu 24-latek nie powrócił do Białegostoku.

W ubiegłą środę absencję swojego zawodnika potwierdził sam klub. "W związku z nieobecnością AZ Jacksona od początku okresu przygotowawczego informujemy, że zawodnik wciąż nie stawił się w klubie. Oficjalny status piłkarza oraz dalsze decyzje dotyczące jego przyszłości zostaną przedstawione w odrębnym komunikacie" - poinformowano w komunikacie.

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Od powyższego wpisu Jagiellonii w mediach społecznościowych minął już tydzień. Jak donosi "Fakt" sprawa Jacksona wciąż tkwi w martwym punkcie. Zawodnik nie stawił się w Białymstoku, co na pierwszy rzut oka wygląda na próbę wymuszenia transferu z klubu.

Nie byłby to precedens w Ekstraklasie. W ostatnich tygodniach z bardzo podobnymi roszczeniami zmagali się dwa inne kluby. Otwarty bunt ogłosili zawodnik Rakowa Częstochowa Adriano Amorim oraz piłkarz Radomiaka Radom Steve Kingue.

Co jednak ma szczególnie niepokoić działaczy Jagiellonii, ze strony Jacksona nie ma jakiegokolwiek kontaktu. Mało tego, nikt w Białymstoku nie wie, gdzie w tym momencie ich zawodnik się znajduje. Jakakolwiek próba przejścia do nowego klubu musi przejść przez Jagiellonię, z którą Amerykanin jest związany kontraktem obowiązującym przez jeszcze dwa lata.

Jackson trafił do Jagiellonii w lipcu ubiegłego roku. Po jego transferze oczekiwano sporo, jednak zakończyło się dużym niewypałem. Amerykański ofensywny pomocnik w Jagiellonii zagrał łącznie w 11 spotkaniach, z czego tylko raz wyszedł na murawę od pierwszej minuty.





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