Odra Wodzisław Śląski przez lata była jednym z bardziej charakterystycznych klubów na mapie piłkarskiej Polski. Mały klub na przełomie wieków szturmem wszedł do Ekstraklasy (zwanej przez lata pierwszą ligą) i pozostał w niej aż do 2010 roku. I już w debiutanckim sezonie zrobił prawdziwą furorę, osiągając tym samym najlepszy rezultat w historii klubu.

Sezon 1996/97 zdominowała rywalizacja Widzewa Łódź z Legią Warszawa. To właśnie wtedy rozegrano jeden z najsłynniejszych meczów w historii polskiej ligi. W meczu przedostatniej kolejki warszawska Legia prowadziła na swoim boisku już 2:0 i powoli szykowała się do mistrzowskiej fety. Tej nie było, a zastąpiła ją wielka rozpacz. Widzew prowadzony przez Franciszka Smudę w przeciągu kilku minut strzelił trzy gole i sięgnął po mistrzostwo Polski.

Historyczny medal i występy w Pucharze UEFA

Na czele grupy pościgowej, która do mistrza straciła aż 26 punktów, stanął beniaminek z Wodzisławia Śląskiego. Historyczny brązowy medal dał Odrze prawo gry w europejskich pucharach. Pierwszym rywalem w eliminacjach Pucharu UEFA była macedońska Pobeda Prilep. Zwycięstwo u siebie 3:0 dało awans do kolejnej rundy - na przeszkodzie nie stanęła nawet porażka 1:2 na wyjeździe. Kolejnego rywala nie udało się jednak przejść, chociaż emocji nie brakowało. Finalnie jednak rosyjski Rotor Wołgograd okazał się lepszy, wygrywając u siebie 2:0, a w Polsce 4:3.

W kolejnych latach Odra nie zbliżyła się do sukcesu z sezonu 1996/97, w którym oprócz brązowego medalu zanotowała również półfinał Pucharu Polski. Przebłyskiem nadziei było "mistrzostwo jesieni" z sezonu 2001/02. Była to jedna z najdziwniejszych kampanii w historii ligi - rozgrywki podzielono na dwie grupy, by po rozegraniu 14 spotkań utworzyć grupę mistrzowską i spadkową. Odra w swojej grupie zajęła pierwsze miejsce, lecz w grupie mistrzowskiej wylądowali już na piątej lokacie.

Ogromnym wyróżnieniem dla całej społeczności Odry na pewno był fakt, że zawodnik tego klubu Paweł Sibik niespodziewanie pojechał z reprezentacją Polski na mistrzostwa świata do Korei Południowej. Decyzje kadrowe Jerzego Engela do dzisiaj budzą ogrom dyskusji, a sam Sibik niechcący stał się ich częścią.

Spadek z ligi początkiem końca. Tego już nigdy nie zdołano odbudować

Gdy Odra w sezonie 2009/10 spadała z Ekstraklasy, kibice mieli nadzieję, że ich pupile za niedługo wrócą do elity. Tak się jednak nie stało. Kolejny sezon na zapleczu zakończyli na ostatniej pozycji - w tabeli widnieją jako 17. drużyna, lecz w praktyce byli najsłabsi, bo na ostatnią lokatę przesunięto wycofany w trakcie rozgrywek GKP Gorzów Wielkopolski.

Finanse klubu były w tak opłakanym stanie, że Odra nie dostała licencji na grę w II lidze. Finalnie wylądowali na czwartym poziomie rozgrywkowym, a i to dzięki przekazanej przez Start Bogdanowice licencji na III ligę. Również i to nie uratowało sytuacji - po spadku do IV ligi Odra wróciła dopiero w klasie okręgowej. Kolejne lata to była tułaczka pomiędzy III a IV ligą. Z tej drugiej Odra spadła, przegrywając w barażu ze Zniczem Kłobuck.

Odra Wodzisław Śląski wycofuje się z rozgrywek. To już jest koniec zasłużonego klubu

Relegacja z IV ligi śląskiej oznacza grę w V lidze. Taki los czeka jednak drużyny, których finanse na to pozwalają. Odra nie jest w tak komfortowej sytuacji, przez co decyzja mogła być tylko jedna. Odra Wodzisław Śląski wycofała się z rozgrywek, o czym oficjalnie klub poinformował na swoim profilu na Facebooku.

- Przyjmując stanowisko prezesa, wierzyłem, że sytuacja Klubu jest w dużo lepszej kondycji. Niestety, po zapoznaniu się z pełną dokumentacją okazało się, że tak nie jest. Brak płynności finansowej Klubu, spowodowany funkcjonowaniem spółki wyłącznie dzięki wsparciu 20% udziałowców, przy braku konkretnych sponsorów, sprawił, że Odra Wodzisław sp. z o.o. nie przystąpi do rozgrywek V ligi. Pomimo usilnych prób zaangażowania jak największej liczby osób i podmiotów w życie Klubu, nie przyniosły one satysfakcjonujących rezultatów. Jest mi niezmiernie przykro, że tak jak sportowo nie poradziliśmy sobie w lidze, tak i organizacyjnie - z przeszłością III ligi - również nie daliśmy rady. To nie miało szans się udać - bez funduszy - swoje stanowisko wygłosił dotychczasowy prezes klubu Maciej Handwerker.

Co to oznacza dla Odry? Prawdopodobnie twór pod nazwą "Odra Wodzisław sp. z o.o." na stałe zniknie już z piłkarskiej mapy Polski. Dla miejscowych kibiców namiastką dawnego klubu ma być nowopowstałe stowarzyszenie. Potwierdzono już, że drużyna MKS Odra Wodzisław Śląski przystąpi do rozgrywek rybnickiej klasy B. Ewentualny powrót i nawiązanie do dawnych rezultatów, jeżeli jest w ogóle możliwy, potrwa bardzo długo. Na ten moment jednak piłka nożna w Wodzisławiu Śląskim gasi światło.

