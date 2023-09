Zaskakujący transfer w Ekstraklasie. Jego prezentacja to mistrzostwo świata

Kontuzja Adam Zreľáka spadła na Wartę jak grom z jasnego nieba - to najlepszy piłkarz poznańskiej drużyny, dobry strzelec, ale i niezwykły walczak. Urazu więzadła pobocznego bocznego doznał podczas zgrupowania reprezentacji Słowacji - po dokładnych badaniach okazało się, że samo leczenie zachowawcze nie wystarczy, Słowak musi poddać się zabiegowi rekonstrukcji.

W czwartek pojechał do Niemiec, czeka go półroczna przerwa. - Musimy starać się podtrzymywać dobrą energię. Tak długi brak Adama może być ciosem dla niektórych zawodników, bo wierzyli w to, że on daje nam dużo tlenu. Trzeba teraz szukać innych rozwiązań - mówił w piątek trener Warty Dawid Szulczek.

A ponieważ urazów doznali też Michał Kopczyński i Jakub Kiełb, szkoleniowiec zapowiedział przynajmniej jeden transfer, choć dodał też "liczbę mnogą". Ten pierwszy zrealizował się jeszcze tego samego dnia.

Nowy piłkarz Warty Poznań doskonale zna Ekstraklasę. Spędził w niej cztery lata

Warta pozyskała bowiem na zasadzie wolnego transferu doświadczonego czeskiego skrzydłowego Tomáša Přikryla - podpisał umowę do końca tego sezonu z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy.

To piłkarz, który cztery poprzednie sezony spędził w Jagiellonii Białystok, był tam podstawowym graczem. W 107 meczach Ekstraklasy zdobył 11 bramek, dołożył do tego 18 asyst. W Poznaniu nie zastąpi Zreľáka jeden do jednego - nie jest bowiem napastnikiem. Jego transfer da jednak Szulczkowi inne możliwości ustawienia drużyny, bo i na skrzydłach sytuacja nie wyglądała za dobrze. Zwłaszcza po kontuzji Kiełba.

Tomáš Přikryl cztery poprzednie lata spędził w Jagiellonii Białystok / Przemek Świderski / Reporter

- Czuję się dobrze wracając do Ekstraklasy, podobała mi się gra tutaj. Liga jest na wysokim poziomie, są tu bardzo fajne stadiony, całe to otoczenie, zainteresowanie mediów. No i jakość piłkarzy. Mam nadzieję, że będzie to udany czas dla mnie i dla mojego nowego zespołu - mówi Přikryl, cytowany przez klub z Dolnej Wildy. Będzie mógł pomóc drużynie już w dwóch najbliższych wyjazdowych spotkaniach - w niedzielę w Lubinie z Zagłębiem (godz. 12.30), a trzy dni później w pucharowym starciu w Ostrowcu Św. z KSZO (środa, godz. 19.29).

Świetny pomysł Warty Poznań, czyli sąsiad Pat w akcji

Samo dokonanie transferu nie jest jakimś wybitnym osiągnięciem Warty Poznań, choć z pewnością 31-letni piłkarz może być sporym wzmocnieniem drużyny. Za przedstawienie Czecha w mediach społecznościowych za pomocą filmu należą się jednak klubowym specjalistom od marketingu wielkie brawa.

Warta dokonała bowiem tego korzystając z serialu "Sąsiedzi" - produkowanego w dawnej Czechosłowacji od połowy lat 70. Pokolenie obecnych 40- czy 50- latków doskonale zapewne kojarzy przygody Pata i Mata. A przy okazji "Zieloni" zaserwowali wewnątrz bramkę, którą Přikryl strzelił... Warcie w lutym zeszłego roku, momentalnie odpowiadając na trafienie Franka Castañedy. Tamten mecz zakończył się remisem 1:1. Warto zobaczyć ten film:

Co ciekawe, w tamtym spotkaniu czerwoną kartkę za przypadkowe kopnięcie w głowę Michała Kopczyńskiego zobaczył Bogdan Țîru z Jagiellonii. Od ponad dwóch tygodni on... też jest graczem Warty.

Adam Zrelak w Warcie Poznań / INTERIA.PL

Warta Poznań we współczesnej ekstraklasie / ADAM JASTRZEBOWSKI/Polska Press/East News