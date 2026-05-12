Radovan Pankov, Bartosz Kapustka, Petar Stojanović, Kacper Tobiasz - ta grupa zawodników niemal na pewno opuści latem Legię. Marek Papszun liczył, że Serb, który za jego kadencji jest jednym z absolutnie najważniejszych piłkarzy przedłuży umowę z "Wojskowymi". Tak się jednak nie stanie.

Legia gotowa na falę rozstań. Tego piłkarza chce Papszun

Stoper ma przeprowadzić się do Korei Południowej, podczas gdy po skreślonego przez szkoleniowca Tobiasza zgłosili się Anglicy. A konkretnie Middlesbrough. Zainteresowanie ze strony "Boro" zostało potwierdzone, a Legia oczekuje oficjalnej oferty.

Sam Papszun zdecydował już, którego bramkarza chciałby sprowadzić na miejsce wychowanka. To Ivan Brkić z Motoru Lublin. Paweł Gołaszewski z redakcji "Piłka Nożna" ujawnił kulisy negocjacji.

Zgodnie z ustaleniami dziennikarza "Wojskowi" już dawno temu zarzucili sieci na golkipera ligowego rywala. Operacja ma być nawet na zaawansowanym etapie, choć nie jest pewne, czy zostanie sfinalizowana.

Ivan Brkić w Legii? Temat jest zaawansowany. Nie chcę mówić, że transfer na pewno dojdzie do skutku, natomiast temat jego przyjścia na Łazienkowską jest zaawansowany

Nowy bramkarz wrótce w Legii? Negocjacje są zaawansowane

Jeśli Brkić przeniesie się do stołecznej ekipy, będzie rywalizował o miejsce w podstawowym składzie ze sprowadzonym zimą Otto Hindrichem.

- Jeżeli ten transfer się wydarzy, to rywalizacja między nim, a Otto Hindrichem będzie bardzo ciekawa - dodał Gołaszewski.

Chorwat notuje udany sezon w Lublinie, gdzie w 27 spotkaniach zanotował sześć czystych kont, nie raz ratując Motor z opresji. Od połowy kwietnia leczy jednak kontuzję, jakiej nabawił się w rywalizacji z GKS-em Katowice.

Dobra postawa 30-latka poskutkowała nominacją do nagrody dla najlepszego bramkarza sezonu 2025/26 PKO BP Ekstraklasy. Oprócz niego nominowani są też Jasmin Burić, Xavier Dziekoński, Bartosz Mrozek i Rafał Strączek.

Jako że kontrakt Brkicia ważny jest do końca czerwca tego roku, Legia liczy, że uda jej się sprowadzić golkipera bez żadnych dodatkowych kosztów z tytułu transferu.

Marek Papszun z piłkarzami Legii Warszawa

Ivan Brkić

Kacper Tobiasz

