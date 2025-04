Zaskakujący powrót do Ekstraklasy. Klamka zapadła. Wybór padł na mistrza Polski

Prowadził wówczas mecze Podbeskidzia Bielsko-Biała z GKS-em Katowice (I liga) oraz Sandecji Nowy Sącz z Cracovią i Piasta Gliwice z Wisłą Płock . Potem rozjemcy z Kraju Wschodzącego Słońca zniknęli nam na horyzoncie na osiem lat . Teraz wracają. Czy na dłużej? To pytanie pozostaje na razie otwarte.

Japończycy ponownie w Ekstraklasie. W niedzielę poprowadzą mecz Jagiellonia - Piast

- To jedna z najlepszych decyzji Kolegium Sędziów PZPN od wielu lat - twierdzi były arbiter, obecnie ekspert TVP Sport, Rafał Rostkowski. I przypomina, że w ubiegłym roku w Japonii gościli polscy sędziowie. Damian Sylwestrzak, Marek Arys i Bartosz Heinig prowadzili wtedy trzy mecze J-League 1 i jedno spotkanie J-League 2.



W niedzielne popołudnie Araki będzie gwizdał w spotkaniu Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice. To świadczy o dużym zaufaniu wobec przybyszów z Azji. "Jaga" broni tytułu mistrza Polski. Obecnie zajmuje pozycję wicelidera tabeli z czterema punktami straty do Rakowa Częstochowa.