Zaskakujące zmiany w polskim klubie. Prezes nie spodziewał się takich ruchów

Andrzej Klemba

Andrzej Klemba

Ta informacja mogła zaskoczyć fanów Cracovii. Krakowski klub poinformował w środę o ważnych zmianach we władzach. Po niemal dwóch latach rządów z funkcji prezesa został odwołany Mateusz Dróżdż. Cracovia w komunikacie poinformowała o następcy.

Dwie osoby w formalnych strojach trzymają koszulkę piłkarską z napisem 'DROŻDŻ' oraz numerem 1906, w tle ścianka z logotypami sponsorów i partnerów klubu.
Elżbieta Filipiak zastąpiła na stanowisku prezesa Cracovii Mateusza Dróżdża Jakub Gruca Newspix.pl

Pod koniec grudnia 2023 roku nagle zmarł Janusz Filipiak, który przez prawie 20 lat rządził Cracovią. Schedę po nim przejęła żona Elżbieta. Na początku 2024 roku zatrudniła w roli prezesa Mateusza Dróżdża, który miał doświadczenie z pracy w Zagłębiu Lubin, Górniku Polkowice i Widzewie Łódź.

Kolejnym krokiem w historii Cracovii było sprzedanie większości w sierpniu 2025 roku udziałów przez Comarch amerykańskiemu biznesmenowi Robertowi Platkowi, który wcześniej był zaangażowany w piłkarski biznes m. in. w portugalskim Casa Pio czy włoskiej Spezii. A zanim kupił Cracovię, bezskutecznie negocjował z ŁKS. Po finalizacji rozmów z krakowskim klubem przejął pakiet większościowy, ale nie było wiadomo, ile ma procent. Mniejszościowym właścicielem pozostała Filipiak, a Dróżdż nadal był prezesem.

    Wydawało się, że nadal będzie pełnił swoją role, tym bardziej że drużyna spełniała oczekiwania i w tabeli była blisko czołówki. Tymczasem 7 stycznia klub wydał komunikat: "Rada Nadzorcza KS Cracovia informuje, że został powołany nowy Zarząd Klubu. W skład weszli: Elżbieta Filipiak, prezes zarządu, David Amdurer, wiceprezes zarządu i Murat Colak, wiceprezes Zarządu. Nowo powołany zarząd wnosi do Klubu spójną wizję rozwoju, wysokie kompetencje menedżerskie oraz pełne zaangażowanie w realizację celów strategicznych KS Cracovia, obejmujących w szczególności rozwój sportowy, wzmacnianie relacji z kibicami oraz dalsze budowanie i umacnianie partnerstw biznesowych."

    Dotychczasowy prezes - Mateusz Dróżdż był zaskoczony decyzją nowych właścicieli.

    Dwóch mężczyzn siedzących na stadionowych fotelach z logotypem klubu, jeden w okularach, w koszuli i z identyfikatorem na szyi, drugi ubrany bardziej swobodnie, obaj skupieni i obserwujący coś poza kadrem.
    Prezes Cracovii Mateusz DróżdżPhoto by MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Kamil Glik zostaje w Cracovii
    Kamil Glik zostaje w CracoviiGrzegorz WajdaEast News
