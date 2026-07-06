Alex Haditaghi szturmem wszedł w środowisko piłkarskie w naszym kraju. Pochodzący z Kanady, posiadający irańskie korzenie biznesmen w marcu ubiegłego roku postanowił zainwestować w Pogoń Szczecin. Zaledwie tydzień po sfinalizowaniu zakupu klubu Haditaghi objął fotel prezesa.

Nowy właściciel Pogoni pokazał się kibicom z różnych stron. Z jednej strony ostatniego lata Pogoń nie szczędziła grosza, ściągając kilku piłkarzy za naprawdę duże pieniądze. Nie przyniosło to jednak oczekiwanych rezultatów, przez co w Szczecinie często dochodziło do zmian trenerów.

Haditaghi dał się poznać kibiców również z dużej aktywności w mediach społecznościowych. Kanadyjczyk regularnie wdaje się w dyskusje z kibicami, co niejednokrotnie wzbudza ogromne kontrowersje. Wiele wskazuje na to, że właściciel Pogoni chce zaskoczyć po raz kolejny. Tym razem na tapet wziął zakup nowego klubu.

Oto nowy plan właściciela klubu. Zamierza przejąć klub z drugiej ligi

Pierwszy informację na temat planów inwestorskich właściciela Pogoni Szczecin podał dziennikarz portalu "goal.pl" Piotr Koźmiński. W swoim tekście nie przedstawił nazwy klubu, zdradzając jedynie, że chodzi o jedną z drużyn Betclic 2. Ligi. Wykluczył przy tym możliwość zakupu przez Kanadyjczyka Świtu Szczecin.

Szybko okazało się, że klubem znajdującym się w orbicie zainteresowań Haditaghiego jest będąca w finansowych tarapatach Stal Stalowa Wola. O planach zakupu właśnie tego drugoligowca poinformował na portalu "X" dziennikarz "Kuriera Szczecińskiego" Jerzy Chwałek.

- Według moich informacji 2. ligowym klubem w który chce zainwestować Alex Haditaghi jest Stal Stalowa Wola, mająca kłopoty finansowe. Klub pod ścianą, bo w nowym tygodniu piłkarze mogą rozwiązywać kontrakty z winy klubu - ogłosił Chwałek.

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Taki scenariusz nie wyklucza rzecz jasna posiadania Pogoni Szczecin. "Portowcy" znaleźliby się wówczas w bardzo korzystnym położeniu, zyskując "klub filialny", w którym mogliby ogrywać młodszych zawodników na trzecim szczeblu rozgrywkowym. Jest to szczególnie cenne po niedawnym spadku rezerw Pogoni do czwartej ligi.

Stal Stalowa Wola dwa lata temu spadła do drugiej ligi. Poprzedni sezon zakończyli na dziesiątym miejscu w tabeli, utrzymując na koniec zaledwie czteropunktową przewagę nad strefą baraży o utrzymanie w lidze.

Alex Haditaghi Piotr Matusewicz East News





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