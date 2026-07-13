Lech Poznań w ciągu ostatnich sześciu sezonów wywalczył trzykrotnie tytuł mistrza Polski. Duży wkład w te sukcesy miał Antonio Milić, który dołączył do klubu ze stolicy Wielkopolski w styczniu 2021 roku. W tym czasie rozegrał w jego barwach 179 meczów. Strzelił w nich 11 goli i zanotował 8 asyst, co jak na stopera jest bardzo dobrym wynikiem.

Pod koniec czerwca klub przekazał informacje, że kontrakt z Chorwatem nie zostanie przedłużony. "Dzisiaj się rozstajemy, takie jest piłkarskie życie, zdecydowaliśmy o pójściu inną drogą. Toni będzie jednak zawsze niezwykle mile widziany na Enea Stadionie przy Bułgarskiej" - przyznał dyrektor sportowy Lecha, Tomasz Rząsa.

Mistrz Polski zasili beniaminka PKO BP Ekstraklasy

Władze Lecha chciały zatrzymać Chorwata, ale ten miał odrzucać składane propozycje. Wydawało się, że Milić będzie kontynuował swoją piłkarską karierę poza Polską. Mateusz Miga z TVP Sport donosi, że Chorwat jest blisko podpisania kontraktu z beniaminkiem PKO BP Ekstraklasy - Wieczystą Kraków. - "Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, Chorwat podpisze dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o rok. Jest już w Krakowie i dziś przejdzie testy medyczne" - przekazał dziennikarz.

Wieczysta swój pierwszy mecz w najwyższej klasie rozgrywkowej rozegra 24 lipca. Rywalem beniaminka będzie Radomiak Radom.

Rewolucja kadrowa w Wieczystej Kraków

Wieczysta Kraków wywalczyła awans do PKO BP Ekstraklasy po barażach. Władze klubu od kilku tygodni pracują nad kadrą na sezon 2026/27. Kontrakty z zespołem prowadzonym przez Kazimierza Moskala podpisali już Ben Lederman, Matus Vojtko, Duje Dujmovic, Christopher Lungoyi i Tobias Christensen. Z kolei z zespołem pożegnali się m.in. Maciej Gajos, Jacek Góralski, Michał Pazdan czy Carlitos.

Antonio Milić to legenda Lecha Poznań. Wywalczył z zespołem trzy mistrzostwa Polski Antoni Dec Newspix.pl

Hiszpańskie media podsumowały mecz Rayo - Lech Foto Olimpik AFP

Antonio Milić i Filip Bednarek z Lecha Poznań Foto Olimpik AFP





Najdłuższe wymiany - Wimbledon 2026 mężczyzn. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport