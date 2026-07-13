Zaskakujące odejście z Lecha, a teraz zwrot. Jednak zostaje w Polsce

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Antonio Milić spędził w Lechu Poznań ponad 5 lat i w tym czasie wspólnie z kolegami sięgnął po trzy mistrzowskie tytuły. Umowa między Chorwatem, a klubem dobiegła końca i nieoczekiwanie nie doszło do jej przedłużenia. Wydawało się, że 32-latek będzie kontynuował karierę poza Polską. Okazuje się, że ma jednak zostać w naszym kraju.

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Antonio Milić ma wzmocnić Wieczystą KrakówGrzegorz WajdaEast News

Lech Poznań w ciągu ostatnich sześciu sezonów wywalczył trzykrotnie tytuł mistrza Polski. Duży wkład w te sukcesy miał Antonio Milić, który dołączył do klubu ze stolicy Wielkopolski w styczniu 2021 roku. W tym czasie rozegrał w jego barwach 179 meczów. Strzelił w nich 11 goli i zanotował 8 asyst, co jak na stopera jest bardzo dobrym wynikiem.

Pod koniec czerwca klub przekazał informacje, że kontrakt z Chorwatem nie zostanie przedłużony. "Dzisiaj się rozstajemy, takie jest piłkarskie życie, zdecydowaliśmy o pójściu inną drogą. Toni będzie jednak zawsze niezwykle mile widziany na Enea Stadionie przy Bułgarskiej" - przyznał dyrektor sportowy Lecha, Tomasz Rząsa.

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Władze Lecha chciały zatrzymać Chorwata, ale ten miał odrzucać składane propozycje. Wydawało się, że Milić będzie kontynuował swoją piłkarską karierę poza Polską. Mateusz Miga z TVP Sport donosi, że Chorwat jest blisko podpisania kontraktu z beniaminkiem PKO BP Ekstraklasy - Wieczystą Kraków. - "Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, Chorwat podpisze dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o rok. Jest już w Krakowie i dziś przejdzie testy medyczne" - przekazał dziennikarz.

Wieczysta swój pierwszy mecz w najwyższej klasie rozgrywkowej rozegra 24 lipca. Rywalem beniaminka będzie Radomiak Radom.

Rewolucja kadrowa w Wieczystej Kraków

Wieczysta Kraków wywalczyła awans do PKO BP Ekstraklasy po barażach. Władze klubu od kilku tygodni pracują nad kadrą na sezon 2026/27. Kontrakty z zespołem prowadzonym przez Kazimierza Moskala podpisali już Ben Lederman, Matus Vojtko, Duje Dujmovic, Christopher Lungoyi i Tobias Christensen. Z kolei z zespołem pożegnali się m.in. Maciej Gajos, Jacek Góralski, Michał Pazdan czy Carlitos.

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Antonio Milić to legenda Lecha Poznań. Wywalczył z zespołem trzy mistrzostwa PolskiAntoni Dec Newspix.pl
Piłkarz w niebieskim stroju z numerem 16 gestykuluje podczas meczu na boisku, w tle rozmazane trybuny i reklamy.
Hiszpańskie media podsumowały mecz Rayo - LechFoto OlimpikAFP
Antonio Milić i Filip Bednarek z Lecha Poznań
Antonio Milić i Filip Bednarek z Lecha PoznańFoto OlimpikAFP


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