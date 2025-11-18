Zaskakująca prawda nt. Legii i Mioduskiego. Aż trudno uwierzyć. O tym będzie głośno

Po zaledwie kilkumiesięcznym pobycie w Polsce Edward Iordanescu opuścił Legię. Rumuński trener niestety okazał się niewypałem. Pod koniec jego kadencji czuć było brak jakiejkolwiek motywacji do dalszej pracy.

W międzyczasie "Wojskowi" po porażce z Pogonią Szczecin odpadli z Pucharu Polski, a tuż przed rozpoczęciem przerwy na mecze międzypaństwowe przegrali na własnym stadionie z Termaliką Nieciecza 1:2 w kompromitującym stylu pod wodzą tymczasowego szkoleniowca - Inakiego Astiza.

Oto kulisy funkcjonowania słynnego LTC. Bezlitosne fakty

Mówiąc krótko, w stołecznym klubie znów nastał potężny kryzys sportowy. Obecnie Michał Żewłakow i Fredi Bobic szukają nowego trenera, który poukłada zespół i zacznie uzyskiwać korzystne wyniki w Ekstraklasie i europejskich pucharach.

W trakcie wspomnianej przerwy reprezentacyjnej specyfiką działania Legii Warszawa zajął się Łukasz Olkowicz z "Przeglądu Sportowego". Tym razem dziennikarz skupił się na słynnym LTC (Legia Training Center). Co w rzeczywistości dzieje się w ośrodku treningowym klubu?

Jeden z byłych pracowników anonimowo ujawnił, że prezes i właściciel - Dariusz Mioduski - nie zagląda tam zbyt często. - Mioduski bardzo rzadko bywa w LTC. Czasem wpadnie na rezerwy albo na trening przed ważnym meczem. Nie wie, co tam się dzieje. Jemu się mówi, że LTC to kraina mlekiem i miodem płynąca - powiedział.

- Wszystko jest top. Procesy są top. Standardy są top. Rozwinęliśmy to, tamto, będzie nowe Aspire Academy. On lubi o tym słuchać, tylko to nie ma nic wspólnego z prawdą - dodaje.

Dowiadujemy się również, że osoby zatrudnione na poszczególnych stanowiskach bardziej od pracy na rzecz Legii mają cenić sobie prestiż i wpływy. - W tym klubie nie pracuje się po to, żeby było dla niego dobrze. Pracuje się po to, by utrzymać się przy władzy. W tym celu trzeba eliminować ludzi z wewnątrz, ale i zewnątrz, bo też mnóstwo osób dobija się do klubu z zamiarem, żeby w nim pracować - komentuje inny pracownik.

Na ten moment "Wojskowi" po 15. kolejkach zajmują dopiero 11. miejsce w tabeli, mając na koncie 17 punków. W fazie ligowej Ligi Konferencji wygrali tylko z Szachtarem Donieck w Krakowie, do tego dołożyli dwie porażki (z Samsunspor i Celje). W sobotę Legia zagra u siebie z Lechią Gdańsk.

Legia Warszawa zajmuje aktualnie dopiero 11. miejsce w tabeli Ekstraklasy Beata Zawadzka East News

Dariusz Mioduski, właściciel i prezes Legii AFP

Legia Warszawa Grzegorz Wajda/REPORTER East News