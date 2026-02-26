Zaskakująca decyzja Papszuna przed ważnym meczem. Na jaw wychodzą kulisy

Kibice Legii nie mają w tym sezonie zbyt wielu powodów do optymizmu. Drużyna, która jeszcze do niedawna grała w fazie ligowej Ligi Konferencji, od pewnego czasu okupuje strefę spadkową Ekstraklasy.

Warszawski zespół dopiero w ostatnim meczu z Wisłą Płock przełamał złą passę dwunastu kolejnych spotkań bez zwycięstwa i odniósł pierwszą wygraną na krajowym podwórku od... 28 września 2025 r.

Mecz z "Nafciarzami" był szczególny dla Marka Papszuna, bowiem to właśnie w nim zanotował on swoje pierwsze oficjalne zwycięstwo na ławce trenerskiej warszawskiego klubu.

Marek Papszun zaskoczył decyzją przed ważnym meczem. Na jaw wychodzą kulisy

Przed meczem z Wisłą wiele mówiło się o przygotowaniach piłkarzy Legii do niego. Marek Papszun podjął zaskakującą decyzję i oprócz standardowych treningów dla drużyny zorganizował jej również spotkanie z zawodnikiem KSW Arkadiuszem Wrzoskiem i brązowym medalistą olimpijskim w boksie, Krzysztofem Kosedowskim. W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" pierwszy z panów ujawnił kulisy tego, jak dokładnie wyglądała jego współpraca z "Legionistami".

- Zawodnicy akurat mieli dzień wolny, więc zrobiliśmy im trening, trochę się poruszali. Krzysiek Kosedowski pokazał im trochę boksu, ja kickboxingu. Oczywiście w takim czasie niewiele mogliśmy ich nauczyć, ale poznali podstawy. Powiedzieliśmy im też, jak wyglądają przygotowania do walki. Jak widać, coś im to dało, ale zobaczymy, na jak długo - zdradził Wrzosek.

Zawodnik KSW jest także znany ze swojej sympatii do warszawskiego klubu. Wrzoskowi wielokrotnie zdarzało się szlifować swoje umiejętności w Legia Fight Club, jak i być na trybunach stadionu. Dziennikarz Dariusz Kosiński postanowił więc spytać 33-latka, czy ze spokojem wierzy w utrzymanie Legii w Ekstraklasie.

- Ze spokojem to może nie, ale wierzę, że się utrzymamy. [...] No ale cała sytuacja w klubie nie jest do zaakceptowania. Mam nadzieję, że to już ostatni taki sezon, ale z drugiej strony myślimy tak już od pięciu sezonów. No, ale gorzej już chyba być nie może, więc wierzę, że to ostatni taki rok - odparł.

Na koniec gwiazdor KSW dodał, że ma nadzieję na awans Legii do europejskich pucharów.

Najbliższe spotkanie Legia rozegra na wyjeździe z Jagiellonią już 1 marca o godz. 14.45. Zespół Marka Papszuna stanie zatem przed niezwykle trudnym wyzwaniem pokonania obecnego lidera Ekstraklasy.

Marek Papszun Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Marek Papszun Grzegorz Wajda East News

Artur Szpilka był bezradny, Arkadiusz Wrzosek świętuje KSW materiały prasowe

Roman Kosecki ostrzega! Chodzi o Marka Papszuna w Legii Warszawa Polsat Sport