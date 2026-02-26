Zaskakująca decyzja Papszuna przed ważnym meczem. Na jaw wychodzą kulisy
Nie milkną echa po ostatnim meczu Legii. Stołeczna drużyna w końcu przełamała niemoc dwunastu spotkań bez wygranej i pokonała Wisłę Płock, notując pierwsze zwycięstwo za kadencji Marka Papszuna na stanowisku trenera. Kilka dni po domowym starciu "Legionistów" głos zabrał cichy bohater zespołu Arkadiusz Wrzosek. To on odpowiadał za przygotowania zawodników. - Coś im to dało - wskazał.
Kibice Legii nie mają w tym sezonie zbyt wielu powodów do optymizmu. Drużyna, która jeszcze do niedawna grała w fazie ligowej Ligi Konferencji, od pewnego czasu okupuje strefę spadkową Ekstraklasy.
Warszawski zespół dopiero w ostatnim meczu z Wisłą Płock przełamał złą passę dwunastu kolejnych spotkań bez zwycięstwa i odniósł pierwszą wygraną na krajowym podwórku od... 28 września 2025 r.
Mecz z "Nafciarzami" był szczególny dla Marka Papszuna, bowiem to właśnie w nim zanotował on swoje pierwsze oficjalne zwycięstwo na ławce trenerskiej warszawskiego klubu.
Marek Papszun zaskoczył decyzją przed ważnym meczem. Na jaw wychodzą kulisy
Przed meczem z Wisłą wiele mówiło się o przygotowaniach piłkarzy Legii do niego. Marek Papszun podjął zaskakującą decyzję i oprócz standardowych treningów dla drużyny zorganizował jej również spotkanie z zawodnikiem KSW Arkadiuszem Wrzoskiem i brązowym medalistą olimpijskim w boksie, Krzysztofem Kosedowskim. W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" pierwszy z panów ujawnił kulisy tego, jak dokładnie wyglądała jego współpraca z "Legionistami".
- Zawodnicy akurat mieli dzień wolny, więc zrobiliśmy im trening, trochę się poruszali. Krzysiek Kosedowski pokazał im trochę boksu, ja kickboxingu. Oczywiście w takim czasie niewiele mogliśmy ich nauczyć, ale poznali podstawy. Powiedzieliśmy im też, jak wyglądają przygotowania do walki. Jak widać, coś im to dało, ale zobaczymy, na jak długo - zdradził Wrzosek.
Zawodnik KSW jest także znany ze swojej sympatii do warszawskiego klubu. Wrzoskowi wielokrotnie zdarzało się szlifować swoje umiejętności w Legia Fight Club, jak i być na trybunach stadionu. Dziennikarz Dariusz Kosiński postanowił więc spytać 33-latka, czy ze spokojem wierzy w utrzymanie Legii w Ekstraklasie.
- Ze spokojem to może nie, ale wierzę, że się utrzymamy. [...] No ale cała sytuacja w klubie nie jest do zaakceptowania. Mam nadzieję, że to już ostatni taki sezon, ale z drugiej strony myślimy tak już od pięciu sezonów. No, ale gorzej już chyba być nie może, więc wierzę, że to ostatni taki rok - odparł.
Na koniec gwiazdor KSW dodał, że ma nadzieję na awans Legii do europejskich pucharów.
Najbliższe spotkanie Legia rozegra na wyjeździe z Jagiellonią już 1 marca o godz. 14.45. Zespół Marka Papszuna stanie zatem przed niezwykle trudnym wyzwaniem pokonania obecnego lidera Ekstraklasy.