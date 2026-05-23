Zasadzka na piłkarza w Ekstraklasie. To byłby skandal, sekundy od bójki

Do mało przyjemnych scen doszło jeszcze podczas trwania spotkania pomiędzy Radomiakiem a Lechem. Ci drudzy rywalizowali osłabieni, ponieważ na boisku kolgeom nie mogli pomóc między innymi Joao Moutinho czy Robert Gumny. Piłkarze ekipy ze stolicy Wielkopolski siedzieli wśród kibiców, czym wywołali spore poruszenie. Na początku panowała pozytywna atmosfera. Problem zrobił się dopiero wtedy, gdy na chwilę do toalety wybrał się Portugalczyk. Kolegi samego nie zostawił polski defensor.

I zrobił dobrze, ponieważ w przeciwnym wypadku doszłoby do ogromnego skandalu. "Dwóch dużych panów za nim poszło. Zwęszyłem, że coś się może dziać, więc ruszyłem za Joao, zobaczyć. Widziałem jak z niego tę bluzę zdzierają i mówię w mniej kulturalny sposób: 'Co robicie? Proszę oddaj tę bluzę'. Dostałem odpowiedź: 'To jest Radom'. Mówię: 'Nie obchodzi mnie co to jest, proszę pana. Proszę oddać bluzę, bo to jest zawodnik. Zawodników się nie rusza'" - przyznał po kilku dniach 27-latek na kanale Foot Truck TV.

Robert Gumny prawie pobił się z kibicem Radomiaka. Ochrona w akcji

Mało brakowało, a nie skończyłoby się na samej wymianie zdań. Agresywnie nastawiony sympatyk gospodarzy zaskoczył następnie piłkarza Lecha. "Zaproponował mi, żebyśmy się zmierzyli w takim razie. Ściągnąłem zegarek i mówię d niego: 'Chodź, zmierzymy się'. Złapała nas w końcu ochrona, że niestety nas wyrzucą ze stadionu, jeśli dojdzie do rękoczynów" - dodał Robert Gumny, który zaimponował postawą nie tylko poznańskim fanom. Co ciekawe, nie był to koniec spięć na linii Radom - stolica Wielkopolski.

"Po meczu znowu była awantura, bo wydawało mi się, że ten sam człowiek, który zdejmował bluzę Moutinho, stał przy murawie i nie chciał nas na nią wpuścić. Wiedział doskonale, że jesteśmy piłkarzami. Chcieliśmy świętować z drużyną, ale on gdzie tam zaczął przykładać głowę do Aliego Gholizadeha. Ja już tylko się śmiałem z tej całej sytuacji" - opowiedział o wydarzeniach dziejących się po ostatnim gwizdku arbitra. Ostatecznie ochrona znów stanęła na wysokości zadania i piłkarze siedzący na trybunach dołączyli do swoich kolegów.

