Zaporowy warunek transferu Milika do Górnika Zabrze. Podolski wskazał jasno
Arkadiusz Milik co rusz łączony jest z przenosinami do Górnika Zabrze, z którego wyjechał do Niemiec 13 lat temu. Reprezentant Polski mógłby zostać kolejnym po Lukasie Podolskim piłkarzem, który ostatni rozdział swojej kariery napisze w ekipie grającej przy ulicy Roosevelta 81. Nowy właściciel śląskiego zespołu jasno jednak dał do zrozumienia, że w kwestii ewentualnego porozumienia, jeden warunek będzie kluczowy.
Pomimo tego, że Arkadiusz Milik nadal ma ważny kontrakt z Juventusem, a jego umowa ze "Starą Damą" obowiązuje jeszcze przez jeden sezon, już teraz kibice polskiego napastnika mogą zastanawiać się, gdzie w przyszłości zagra napastnik.
Kolejne kontuzje, a co za tym idzie również spadek formy i wiek Polaka sprawiają, że raczej trudno spodziewać się przedłużenia umowy z Juventusem. Wiele więc mówi się o ewentualnym transferze Polaka, również do Polski.
Brat Arkadiusza, Łukasz jest dyrektorem sportowym Górnika Zabrze, a reprezentant Polski w przeszłości dodatkowo grał dla śląskiej drużyny, więc powrót na Roosevelta 81 wydaje się być jednym z bardziej romantycznych scenariuszy. Informacja na ten temat co rusz pojawiają się w mediach, a teraz miał okazję odnieść się do nich Lukas Podolski.
Nowy właściciel Górnika w rozmowie z Grzegorzem Krychowiakiem w jego podkaście nie wykluczył takiej możliwości, jednak oczywiście ma pewne warunki - finansowe i zdrowotne. - Nie wiem, jakie on ma oczekiwania. Jeszcze kwoty nie słyszałem. Brat jest dyrektor, to niech sobie gadają razem... Na pewno on myślę, ma gdzieś tam w głowie Górnik i wiem od brata, że zawsze się pyta "jak tam Górnik", "co robicie" itd. - rozpoczął.
"Poldi" jasno jednak daje do zrozumienia, że forma Milika może być tutaj równie ważna, ponieważ on sam miał okazję przekonać się, jak wymagająca jest polska ekstraklasa.
Zależy, jakie on ma plany. Czy chce jeszcze gdzieś zagrać w innym klubie? Jak przyjdzie jeszcze na koniec na rok albo spełnić swoje marzenie i jest zdrowy... Bo też miał dużo kontuzji i to nie jest tak, że w polskiej lidze przyjdzie sobie i będzie grał na luzie. Tak u mnie też nie było. Musi on sobie odpowiedzieć na to i zobaczyć, jakie są finansowe możliwości
Ostatecznie jednak najważniejsze mogą być kwestie finansowe. Podolski z uśmiechem na ustach dodał, że w jego klubie nie może być zawodnika zarabiającego więcej, niż on sam inkasował jako napastnik Zabrzan.
- Na pewno nie będzie więcej zarabiać jak ja, jak zarabiałem (śmiech). Wiem, ile ja miałem w Górniku i na pewno nie dostanie więcej - skwitował.
Arkadiusz Milika ma więc z czego schodzić. Jak podawało jeszcze rok temu "Tuttosport", Polak ma inkasować w Turynie 2,24 mln euro za sezon (niecałe 10 mln złotych). Z przekazów medialnych wynika także, że Lukas Podolski jako zawodnik Górnika miał zarabiać 1,1 mln złotych rocznie - czyli 9 razy mniej.