Zamieszki przerwały mecz Ekstraklasy. Jest oświadczenie, jasny apel do służb

Ogromne zamieszanie nie uszło uwadze sędziego. Na moment przerwał on rywalizację i wznowił ją dopiero, gdy sytuacja się unormowała. Pauza nie wpłynęła jednak na przebieg spotkania. Miejscowi utrzymali prowadzenie i zainkasowali trzy punkty do tabeli. Nie zmienia to faktu, iż działacze zmartwieni są rozmiarami szkód. Gliwiczanie już przygotowują się do ciężkich prac po to, by doprowadzić sektor do stanu używalności. W mediach społecznościowych w międzyczasie pojawił się ważny komunikat.