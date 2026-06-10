Aż czterech środkowych napastników posiada obecnie w kadrze defensywnie za czasów kandencji Marka Papszuna usposobiona Legia Warszawa. Niemal pewne jest, że wszyscy w drużynie na przyszłą kampanię nie zostaną. Sam trener ma jasną wizję co do tego, na kogo chce stawiać, a z kim należy się pożegnać. Może ona być jednak trudna do zrealizowania.

Legia ma problem. Musi pożegnać się z którymś z napastników

Słaba forma Milety Rajovicia, problemy z kontuzjami Jeana-Pierre Nsame i nieregularność Antonio Colaka sprawiają, że Papszun wpadł w tarapaty. Legia strzelała niewiele goli, a szkoleniowiec z wymienionej wyżej trójki zdaje się najmocniej wierzyć w Nsame. Tyle że wraz z końcem czerwca wygasa jego kontrakt.

Aby Kameruńczyk mógł pozostać w stolicy Warszawy koniecznie będzie rozstanie z kimś z dwójki Colak - Rajović. Rafał Adamski, który trafił do "Wojskowych" w zimowym oknie transferowym wydaje się być nietykalny. W końcu szybko wpasował się w taktykę Legii.

Zamieszanie w Legii, odejście przesądzone. Tego chce Papszun

Piotr Koźmiński z redakcji "Goal.pl" gościł ostatnio w programie redakcji "Meczyki.pl" i uchylił rąbka tajemnicy na temat tego, jak wyglądają obecnie sprawy w Legii. Opowiedział o zamieszaniu, jakie panuje w gabinetach w związku z niepewną sytuacją wymienionych wyżej zawodników.

Z relacji dziennikarza wynika, że odejście Rajovicia jest na ten moment odległym scenariuszem. Duńczyk ma być bowiem zdecydowany na pozostanie - chce pokazać się z lepszej strony w kolejnym sezonie.

2,8 miliona euro? Nie wydaje mi się, żeby ktoś się skusił nawet za zbliżoną cenę - to raz. A dwa - Rajović absolutnie nigdzie się nie wybiera, Ma kontrakt, bardzo dobrze czuje się u trenera Papszuna, chce udowodnić, że pierwszy sezon był wypadkiem przy pracy. Myślę, że gdyby było realne zainteresowanie, to Legia zeszłaby z ceny

Pozostanie w stolicy Polski Nsame uwarunkowane ma być przyszłością pozostałych napastników. Sam Kameruńczyk musiałby również obniżyć swoje wymagania finansowe, aby otrzymać od Legii propozycję nowego kontraktu.

- Przekaz z Legii jest taki - chcemy, ale poczekajcie. (…) Nie jest wielką tajemnicą, że gdyby któryś z napastników odszedł, a Legia widzi odejście Colaka lub Rajovicia, wtedy z automatu wskakuje pozostanie Nsame. Pytanie, czy zgra się to czasowo - ujawnił dziennikarz.

Najbardziej prawdopodobne wydaje się odejście Colaka. Sprowadzony we wrześniu ubiegłego roku ze Spezii Calcio snajper rozegrał zaledwie 20 spotkań i strzelił w nich 4 gole. Na murawie spędził raptem 602 minuty. Było to pokłosiem częstych problemów zdrowotnych.





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