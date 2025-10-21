Legia Warszawa w niedzielę zaliczyła kolejną porażkę na boiskach Ekstraklasy. Wyjazd do Lubina zakończył się porażką 1:3. Dla podopiecznych Edwarda Iordanescu była to trzecia porażka z rzędu (wliczając w to również mecz Ligi Konferencji z Samsunsporem), co skutkuje dopiero dziewiątą lokatą w ligowej tabeli. Niezadowolenie kibiców cały czas rośnie, a sam trener zdecydował się wziąć sprawy we własne ręce.

W poniedziałek media obiegła informacja o podaniu się Iordanescu do dyspozycji zarządu. Zgodnie z wieściami przekazanymi przez portal "goal.pl" Rumun wyraził skłonność do rozwiązania umowy z własnej winy. Jeszcze tego samego dnia głos w tej sprawie na antenie Canal+ zabrał dyrektor ds. operacji piłkarskich Fredi Bobić.

- Nigdy nie miałem poczucia, że trener chce odejść. To nieprawda, że nie przyjęliśmy jego rezygnacji. To zwykła kaczka dziennikarska. Zaprzeczam temu stanowczo. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za obecną sytuację - stwierdził Niemiec.

Zamieszania ciąg dalszy. Wtorkowy trening Legii odwołany

Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl" przedstawił stanowisko władz klubu na całą sytuację. Sternicy zdobywcy ostatniego Pucharu Polski nie chcą odejścia Iordanescu. Przynajmniej nie w tym momencie, gdy na horyzoncie czają się już mecz pucharowy z Szachtarem Donieck oraz ligowy klasyk z Lechem Poznań.

Wewnątrz drużyny jednak cały czas wrze. Nowe informacje w sprawie sytuacji uczestnika Ligi Konferencji przekazał klubowy portal "Legia.net". Zgodnie z artykułem Iordanescu na poniedziałkowym treningu był obecny jedynie przez niecały kwadrans. Rumun miał ogłosić zawodnikom, że "odchodzi choć ostateczną decyzję podejmie po konsultacji z rodziną".

Jednocześnie wtorkowe zajęcia pierwszego zespołu Legii zostały odwołane. Część piłkarzy będzie miała czas wolny, a niektórzy będą trenować indywidualnie. Nie może napawać to optymizmem przed czwartkową batalią z Ukraińcami. Już w środę zawodnicy wyruszą do Krakowa, a na godzinę 18:30 zaplanowano została konferencja prasowa. Rumuński szkoleniowiec wówczas będzie mógł odnieść się do sytuacji z ostatnich dni.

Sytuacja Legii delikatnie rzecz ujmując nie jest najłatwiejsza. Druga porażka z rzędu może znacząco skomplikować szansę warszawskiego klubu na grę w europejskich pucharach w rundzie wiosennej. W lidze strata do trzeciego miejsca wynosi już sześć punktów. Można się zastanawiać, czy potencjalna zmiana trenera wpłynęłaby korzystnie na zespół.

Najpierw porażka w Lidze Konferencji, a później w Ekstraklasie! Hajto i Kołtoń ocenili występy Legii Warszawa Polsat Sport

Edward Iordanescu - trener Legii Warszawa Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Legia Warszawa - Samsunspor Tomasz Jedrzejowski/REPORTER East News

Edward Iordanescu jest trenerem Legii Warszawa od czerwca 2025 roku Grzegorz Wajda/REPORTER East News