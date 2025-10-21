Zamieszania w Legii ciąg dalszy. Odwołany trening, Iordanescu z jasnym komunikatem
Trener Legii Warszawa wstrząsnął opinią publiczną deklarując gotowość na rozwiązanie kontraktu z klubem z jego winy. Decyzja Rumuna nastąpiła po porażce 1:3 z Zagłębiem Lubin. Klub z Łazienkowskiej stara się zatrzymać szkoleniowca przy sobie. Całe zamieszanie na własnej skórze odczuli również piłkarze. Według informacji portalu "Legia.net" wtorkowe zajęcia drużyny zostały odwołane. Odbyć mają się jedynie treningi indywidualne dla wybranych zawodników. To wszystko na zaledwie dwa dni przed starciem z Szachtarem Donieck w Lidze Konferencji.
Legia Warszawa w niedzielę zaliczyła kolejną porażkę na boiskach Ekstraklasy. Wyjazd do Lubina zakończył się porażką 1:3. Dla podopiecznych Edwarda Iordanescu była to trzecia porażka z rzędu (wliczając w to również mecz Ligi Konferencji z Samsunsporem), co skutkuje dopiero dziewiątą lokatą w ligowej tabeli. Niezadowolenie kibiców cały czas rośnie, a sam trener zdecydował się wziąć sprawy we własne ręce.
W poniedziałek media obiegła informacja o podaniu się Iordanescu do dyspozycji zarządu. Zgodnie z wieściami przekazanymi przez portal "goal.pl" Rumun wyraził skłonność do rozwiązania umowy z własnej winy. Jeszcze tego samego dnia głos w tej sprawie na antenie Canal+ zabrał dyrektor ds. operacji piłkarskich Fredi Bobić.
- Nigdy nie miałem poczucia, że trener chce odejść. To nieprawda, że nie przyjęliśmy jego rezygnacji. To zwykła kaczka dziennikarska. Zaprzeczam temu stanowczo. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za obecną sytuację - stwierdził Niemiec.
Zamieszania ciąg dalszy. Wtorkowy trening Legii odwołany
Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl" przedstawił stanowisko władz klubu na całą sytuację. Sternicy zdobywcy ostatniego Pucharu Polski nie chcą odejścia Iordanescu. Przynajmniej nie w tym momencie, gdy na horyzoncie czają się już mecz pucharowy z Szachtarem Donieck oraz ligowy klasyk z Lechem Poznań.
Wewnątrz drużyny jednak cały czas wrze. Nowe informacje w sprawie sytuacji uczestnika Ligi Konferencji przekazał klubowy portal "Legia.net". Zgodnie z artykułem Iordanescu na poniedziałkowym treningu był obecny jedynie przez niecały kwadrans. Rumun miał ogłosić zawodnikom, że "odchodzi choć ostateczną decyzję podejmie po konsultacji z rodziną".
Jednocześnie wtorkowe zajęcia pierwszego zespołu Legii zostały odwołane. Część piłkarzy będzie miała czas wolny, a niektórzy będą trenować indywidualnie. Nie może napawać to optymizmem przed czwartkową batalią z Ukraińcami. Już w środę zawodnicy wyruszą do Krakowa, a na godzinę 18:30 zaplanowano została konferencja prasowa. Rumuński szkoleniowiec wówczas będzie mógł odnieść się do sytuacji z ostatnich dni.
Sytuacja Legii delikatnie rzecz ujmując nie jest najłatwiejsza. Druga porażka z rzędu może znacząco skomplikować szansę warszawskiego klubu na grę w europejskich pucharach w rundzie wiosennej. W lidze strata do trzeciego miejsca wynosi już sześć punktów. Można się zastanawiać, czy potencjalna zmiana trenera wpłynęłaby korzystnie na zespół.