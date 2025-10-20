Zamiast nadstawiać głowę, Iordanescu powinien nią ruszyć

Te bohaterskie deklaracje trenerów w tym tonie, że "to moja wina", "to szkoleniowiec odpowiada za wyniki"), to już dość zgrana płyta. Wiadomo, że za wybór zawodników na dany mecz, ustawienie drużyny i dobór taktyki, to zadania szkoleniowca. Jeśli więc ktoś się pomyli i drużyna przegrywa trzeci mecz, to winny jest oczywisty - ten, który za tę pracę pobiera pensję, czyli szkoleniowiec. Nie trzeba tego przypominać dziennikarzom. Deklaracje medialne mają więc na celu raczej umycie rąk, aniżeli szczere uderzenie się w pierś.

Owszem, bywa tak, że drużyna dobrze gra, ale jakiś błąd zawodnika kosztuje ją cenne punkty. W niedzielę ewidentnie nie był to dzień Kamila Piątkowskiego, w dużym stopniu przyczynił się do przegranej, ale wydaje się, że problem Legii nie jest taki prosty. Drużyna wyraźnie straciła zapał, gdzieś zniknęła determinacja, którą widzieliśmy na początku sezonu. Edward Iordanescu najwyraźniej nie ma lepszego pomysłu na to, by Legia zaskakiwała rywala czymś oryginalnym, niesztampowym. Dosyć czytelny i zbyt prosty dla rywali jest pomysł taktyczny na strzelanie goli, czyli wrzucanie piłek w pole karne z nadzieją, że do któregoś z takich podań doskoczy Mileta Rajowic. Na razie jest tak, że Duńczyk większość tych fruwających piłek w polu karnym bezradnie obserwuje. Natomiast z tyłu wygląda to tak, że gdy tylko przeciwnik wchodzi na jej połowę, to za chwilę pachnie to bramką.

Paweł Wszołek przekonywał w Lubinie, że w drużynie jest ogromny potencjał, że na treningach gra wygląda bardzo dobrze, jest duża skuteczność, ale nie przekłada się to na mecze. W tym miejscu trzeba wrzucić kamień do jego ogródka, bo to on przy jednym z goli nie wrócił w pole karne i zostawił rywala, któremu pozostało jedynie wbić piłkę do bramki. Owszem, Wszołek zaliczył asystę przy golu dla swojej drużyny, ale to też on wykazał się brakiem determinacji. Niestety.

Wszołek jest jednym z trzech zawodników Legii (oprócz Bartosza Kapustki i Kacpra Urbańskiego), którzy jesienią grali w meczach reprezentacji Polski. Ekipa pod okiem Jana Urbana radzi sobie bardzo dobrze, jest chwalona przede wszystkim za dobrą organizację w defensywie. Biało-czerwoni swoją konsekwencją i determinacją dość skutecznie wybijali z głowy próby strzelania goli przez Finów czy Litwinów. Gra ofensywna nie zawsze była z ich strony płynna, ale jesteśmy coraz bardziej solidni z tyłu. Tego nie da się powiedzieć o Legii. Nie wiadomo czy fatalny dzień Kamila Piątkowskiego, to wypadek przy pracy, czy konsekwencja tego, że brakuje zrozumienia w grze defensywnej. Obstawiam, że problemem jest to drugie.

Iordanescu nie potrafi też wydobyć ofensywnego potencjału zawodników. Najbardziej niezrozumiałe jest dla mnie ustawianie Kacpra Urbańskiego na skrzydle. Jak to możliwe, że trener nie zorientował się jeszcze, że ten zawodnik robi największą różnicę, gdy atakuje ze środka. To jeden z niewielu zawodników, którzy są w stanie zaskoczyć rywali jakimś prostopadłym podaniem czy niezłym rajdem, ale to wszystko najlepiej wykonuje, grając przed polem karnym, a nie gdzieś z boku. A tak - według pomysłu Iordanescu - staje się kolejnym, który ma próbować wrzucać piłkę na głowę Rajovicia.

Jeśli więc Iordanescu przetrwa kryzys, to oczekuję, że zamiast medialnego nadstawiania głowy za złe decyzje, ruszy nią i wymyśli coś ciekawego i poprawi o grę zespołu.