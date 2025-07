Maxi Oyedele zaledwie przed rokiem dołączył do ekipy Legii Warszawa, jednak bardzo szybko stał się jedną z najważniejszych postaci warszawskiej ekipy. Dwukrotny reprezentant Polski szybko skupił na sobie uwagę zagranicznych klubów, m.in. dzięki bardzo dobrej dyspozycji w europejskich pucharach w poprzednim sezonie. Przed kilkoma dniami gruchnęły więc wieści, że poważnie zainteresowany Oyedele jest RC Strasbourg.

Legia mogłaby zarobić na tym transferze ok. 7 mln euro i jak się okazuje, w Warszawie są już pogodzeni z odejściem 20-latka. To jednak generuje nowe kłopoty dla stołecznego klubu, który na ostatniej prostej przed rozpoczęciem ligowych zmagań, będzie musiał załatać ogromną dziurę po Oyedele, a do tego zabezpieczyć również inne pozycje.

Przyszłość Maxiego Oyedele przesądzona. Koniec, Michał Żewłakow potwierdził

- Maxi Oyedele odejdzie, choć jeszcze nie jest na dziś nic podpisane. Nic nie wskazuje jednak na to, że ten proces się odwróci. Jeśli transfer Maxiego dojdzie do skutku, to będziemy musieli znaleźć piłkarza na tę pozycję. Potrzebujemy też piłkarza na skrzydło, z szybkością i który szuka miejsca za linią obrony - ujawnił Michał Żewłakow, dyrektor sportowy Legii cytowany przez "Super Express".

Kulis Wimbledonu 2025: Iga, kankan i Katarina spod Tręcina [WIDEO] Polsat Sport Polsat Sport

Sytuacja finansowa stołecznego klubu nie jest tak dobra, jak mogłoby się wydawać wielu osobom, przez co sprzedaż najlepszych zawodników w wielu przypadkach jest po prostu nieunikniona. Sam Żewłakow tłumaczy, że na niektóre ruchy po prostu nie ma żadnego wpływu.

- Chciałbym utrzymać wartość sportową. Nie chciałbym sprzedawać piłkarzy. Na przykład na transfer Oyedele nie mamy żadnego wpływu. W przyszłości może być tak, że pojawi się oferta, z której trzeba będzie skorzystać - dodał.

Sprzedaż Maxiego Oyedele, która zdaje się już być przesądzona, to jedno. Z drugiej strony jednak, o Legii zrobiło się głośno, kiedy pojawiły się informacje łączące Miletę Rajovicia z warszawskim klubem. Duńczyk jest obecnie zawodnikiem angielskiego Watfordu i ma przenieść się do Legii za ok. 3 mln euro.

Pierwsza kolejka PKO Ekstraklasy zostanie rozegrana w dniach 18-20 lipca. Legia Warszawa podejmie w niedzielę, przed własną publicznością Piasta Gliwice.

Maxi Oyedele Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Robert Lewandowski, Maxi Oyedele i Bartosz Kapustka Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Maxi Oyedele Grzegorz Wajda/REPORTER East News