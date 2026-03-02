PKO BP Ekstraklasa wkracza w kluczową fazę sezonu, a chętnych do tytułu jest przynajmniej kilku. Patrząc na tabelę i różnice punktowe, tak naprawdę można liczyć, że drużyn bijących się o tytuł jest aż siedem. Różnica między siódmą w tabeli Cracovią i pierwszą Jagiellonią to bowiem ledwie pięć oczek.

Na zamknięcie 23. kolejki sezonu mierzyły się ze sobą dwie ekipy, które w tej walce bez wątpienia pozostają. Mowa o trzecim przed meczem Zagłębiu Lubin oraz szóstej Wiśle Płock. Mecz w Lubinie zapowiadał się więc naprawdę dobrze, żeby napisać hitowo. Hitem była bowiem rywalizacja Lecha Poznań z Rakowem Częstochowa.

Zagłębie wiceliderem PKO BP Ekstraklasy. Trzy zespoły po 38 punktów

Pierwsze spotkanie w tym sezonie między Zagłębiem i Wisłą zakończyła się wygraną ekipy z Płocka. Lubinianie mieli więc doskonałą szansę na wzięcie rewanżu, a także przeskoczenie na pozycję wiceliderów tabeli. Bez wątpienia to właśnie oni byli delikatnym faworytem poniedziałkowej rywalizacji.

Widać to było w pierwszych minutach rywalizacji. Zagłębie od początku wykazywało więcej ofensywnej inicjatywy i naprawdę szybko wykorzystało swoją aktywność. Już w 14. minucie bowiem wynik spotkania otworzył Mateusz Grzybek. Obrońca Zagłębia wykorzystał przeciętną interwencję bramkarza i z bliska wpakował piłkę do siatki.

Wiele więcej już się w tej połowie nie wydarzyło. Łącznie oba zespoły oddały aż 12 strzałów, ale ledwie trzy z nich były celne. To sprawiło, że wynik się nie zmienił i ekipa gospodarzy schodziła do swojej szatni, prowadząc skromnie, ale bez wątpienia zasłużenie - 1:0.

W drugiej części gry niewiele się zmieniło, może oprócz tego, że gospodarze nieco odpuścili swoje ofensywne zapędy. Nie przeszkodziło to im jednak w podwyższeniu prowadzenia. W 66. minucie rywalizacji zrobili to za sprawą wrzutu piłki z autu. Spadła ona na głowę Grzybka, który skompletował dublet.

W tym momencie stało się jasne, że o wygraną gości będzie bardzo trudno, a i remis stanowiłby pewnego rodzaju zaskoczenie po takim występie. Ostatecznie nic się nie zmieniło. Zagłębie wygrało 2:0, a to sprawia, że ekipa z Lubina do 24. kolejki przystąpi jako wicelider tabeli z taką samą liczbą punktów, co Jagiellonia i Lech Poznań.

Statystyki meczu KGHM Zagłębie Lubin 2 - 0 Wisła Płock Posiadanie piłki 36% 64% Strzały 10 17 Strzały celne 4 4 Strzały niecelne 4 6 Strzały zablokowane 2 7 Ataki 47 87

