Mateusz Możdżeń tylko przez pół roku był zawodnikiem Zagłębia Sosnowiec. Środkowy pomocnik rozwiązał kontrakt ze spadkowiczem Ekstraklasy.

"Mateusz Możdżeń nie jest już piłkarzem Zagłębia Sosnowiec. Piłkarz skorzystał z klauzuli wykupu własnego kontraktu, który został rozwiązany za porozumieniem stron" - poinformowało Zagłębie.

28-letni pomocnik przyszedł do Zagłębia zimą, by pomóc drużynie w walce o utrzymanie w Ekstraklasie. Choć zawodnik spisywał się całkiem dobrze, w 14 meczach zdobywając trzy gole, to celu nie udało się zrealizować i drużyna z Sosnowca spadła z Ekstraklasy.

Wydaje się, że Możdżeń, który ma już na koncie 262 rozegrane mecze w Ekstraklasie, nie będzie miał problemu ze znalezieniem nowego pracodawcy na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce. Choć 28-latek nominalnie występuje na środku pomocy, to jest na tyle uniwersalnym zawodnikiem, że z powodzeniem może grać także jako boczny obrońca lub boczny pomocnik.

W przeszłości Możdżeń był zawodnikiem Korony Kielce, Podbeskidzia Bielsko-Biała, Lechii Gdańsk i Lecha Poznań.

