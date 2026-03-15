Zagłębie Lubin - Lech Poznań. O której godzinie i gdzie oglądać na żywo w TV?

Aleksy Kiełbasa

Lech Poznań zagra z Zagłębiem Lubin w 25. kolejce PKO BP Ekstraklasy. "Kolejorz" przegrał ostatnie trzy mecze, a przerwanie serii bez zwycięstwa z liderującymi "Miedziowymi" wydaje się niełatwym zadaniem. O której godzinie gra Lech dzisiaj? Gdzie obejrzeć w TV mecz Zagłębie Lubin - Lech Poznań? Piłka nożna. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Luis Palma i Filip Kocaba rywalizują o piłkę podczas meczu Lech Poznań - Zagłębie Lubin.
Luis Palma i Filip Kocaba w meczu Lech Poznań - Zagłębie LubinPAWEL JASKOLKANewspix.pl

Mecz Zagłębie Lubin - Lech Poznań w ramach 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 14:45. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3. Dostępny będzie także stream online dla abonentów serwisu CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Lech Poznań w ostatnich tygodniach przegrywa walkę na każdym polu. "Kolejorz" przegrał z Górnikiem Zabrze i odpadł z Pucharu Polski. Następnie został pokonany w lidze przez Widzew Łódź. Z kolei w miniony czwartek uległ 1:3 Szachtarowi Donieck w Lidze Konferencji. Jeszcze niedawno Niels Frederiksen mógł pochwalić się, że jego zespół wygrał sześć meczów z rzędu, a teraz musi się martwić o to, jak wyciągnąć drużynę z kryzysu.

Tak "poobijany" po ostatnich trzech meczach Lech zagra dzisiaj na wyjeździe z Zagłębiem Lubin, czyli liderem po 24. kolejkach PKO BP Ekstraklasy. "Miedziowi" przez cały sezon prezentują się bardzo równo, unikając przede wszystkim poważniejszych wpadek z niżej notowanymi rywalami. Ekipa Leszka Ojrzyńskiego nie przegrała w ostatnich pięciu kolejkach i na dodatek aż cztery razy odniosła zwycięstwo. Straciła punkty tylko raz, gdy zremisowała 0:0 z Rakowem Częstochowa, czyli rywalem ze ścisłej czołówki.

Lech i Zagłębie zagrały ze sobą już w tym sezonie w ramach 8. kolejki. Wówczas niespodziewanie "Miedziowi" wygrali przy Bułgarskiej w Poznaniu 2:1. Z kolei ostatnia wizyta "Kolejorza" w Lubinie zakończyła się zwycięstwem 1:0.

Zobacz również:

Cracovia - Wisła Płock
Ekstraklasa

Wielkie przełamanie w Krakowie, 33 dni i koniec. Wystarczył łut szczęścia

Antoni Kozubal: Pozostaje niesmak, bo zawiedliśmy przede wszystkim siebiePolsat Sport

