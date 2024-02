Kolejna zmiana na stanowisku szkoleniowca nie przyniosła zmiany sposobu i stylu gry. A przynajmniej tak wyglądało to w pierwszych 45 minutach. Pogoń szybko zepchnęła ŁKS do głębokiej defensywy i już w 2. minucie mogła wyjść na prowadzenie. Spektakularnym pudłem "popisał" się w tej sytuacji Efthymios Koulouris, który zaplątał się we własne nogi i minął z wyłożoną do pustej bramki piłką.

