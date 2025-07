Zacięty mecz Rakowa na inaugurację sezonu. Zdecydował gol z 50. minuty

O "honor" polskich zespołów reprezentujących nasz kraj w Europie w sobotni wieczór walczył więc Raków Częstochowa. Ekipa z Częstochowy w pierwszej kolejce wyjechała do Katowic, aby tam zmierzyć z GKS-em, a Marek Papszun z pewnością uczulał swoich piłkarzy, żeby Ci nie popełnili podobnych błędów, jak Jagiellonia Białystok oraz Lech Poznań.

W pierwszym składzie wicemistrza Polski Papszun wystawił aż sześciu Polaków, co już spotkało się z szerokim komentarzem w mediach społecznościowych. Pierwsza połowa była jednak dość zachowawcza z obu stron. Najgroźniejszą sytuacją był strzał z dystansu Oskara Repki, ale próbę byłego piłkarza GKS-u bez większych kłopotów wybronił golkiper gospodarzy.

Druga część rywalizacji rozpoczęła się od nieco większego nacisku ze strony faworyzowanych gości. To dało efekt naprawdę szybko, bo już w 50. minucie. Znakomicie zachował się Michael Ameyaw, który dograł do Brunesa, a ten ze spokojem wykończył akcję płaskim strzałem po ziemi. W 87. minucie gola na 2:0 powinien strzelić Amorim, ale z około pięciu metrów spudłował. To nie przełożyło się jednak na żadne poważne konsekwencje dla Rakowa, który z Katowic wraca z trzema punktami w kieszeni.