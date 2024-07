Zaciekły bój w Ekstraklasie. W roli głównej VAR. Arbiter okazał się bezwzględny

Fatalna interwencja Kozukiego. Lech nie zmarnował szansy - VAR, karny i egzekucja

Do kluczowego dla losów spotkania incydentu doszło tuż przed upływem półgodziny gry . W ekwilibrystyczny sposób do strzału złożył się wówczas Mikael Ishak . Nie trafił czysto w piłkę, ale po chwili ta trafiła w rękę niefortunnie interweniującego Soichiro Kozukiego .

Arbiter początkowo nie zareagował. Dopiero po chwili wrócił do tej sytuacji i podbiegł ocenić jej przebieg na monitorze. Decyzja: rzut karny dla gospodarzy . Więcej o sytuacji, która w mediach społecznościowych wznieciła żywiołową dyskusję, piszemy TUTAJ .

Do piłki podszedł Ishak. Stojący między słupkami Michał Szromnik wyczuł intencje rywala, ale okazał się bezradny. Po mocnym strzale kapitana Lecha futbolówka zatrzymała się na bocznej siatce .

Trener gości, Jan Urban , nie czekał z roszadami. Na drugą połowę wpuścił od razu trzech dublerów . Do gry weszli Filipe Nascimento , Luka Zahović i Nikodem Zielonka .

Górnik nie ograniczał się do kurczowej defensywy. W krótkim odstępie czasu dwukrotnie do interwencji zmuszony został Bartosz Mrozek. Najpierw z trudem zatrzymał piłkę po strzale (z rykoszetem) Zielonki, a w kolejnej akcji zaskoczyć próbował go Lukas Podolski.