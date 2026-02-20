Zaciekły bój w Ekstraklasie. Kibice przesadzili. Piłkarze zeszli z murawy

Łukasz Żurek

Widzew Łódź zremisował bezbramkowo z Cracovią w 22. kolejce Ekstraklasy. Przed przerwą piłka znalazła się w bramce gospodarzy, ale po analizie VAR arbiter dopatrzył się minimalnego ofsajdu. Po godzinie gry piłkarze musieli zejść do szatni z powodu zadymienia murawy po odpaleniu przez kibiców środków pirotechnicznych. Pauza nie wpłynęła ożywczo na żadną ze stron. "Pasy" pozostają w tym roku niepokonane. Ekipa RTS wciąż terminuje tuż nad strefą spadkową.

Dwóch piłkarzy rywalizuje o piłkę na murawie podczas meczu piłki nożnej, jeden ubrany w czerwony, drugi w czarny strój, w tle widoczni kibice oraz stadionowe banery reklamowe.
W dynamicznym natarciu Osman Bukari, najdroższy piłkarz Ekstraklasy FOT MARCIN BRYJA / 400mm.plNewspix.pl

Widzew potrzebuje punktów jak tlenu. Przed tym spotkaniem łodzianie plasowali się tuż nad strefą spadkową. Ostatni raz smak triumfu przed własną publicznością zaznali 17 października ubiegłego roku.

Dla Cracovii komplet punktów oznaczał awans na pozycję wicelidera tabeli. Krakowianie pamiętali jednak, że o zwycięstwo na obiekcie RTS walczą bezskutecznie od 2013 roku. Trudny teren, ale moment na przełamanie - wobec kartkowej absencji Sebastiana Bergiera - wydawał się stosowny.

Glik namaścił swojego następcę? Urban nie może tego przeoczyć. To brylant Ekstraklasy

Widzew - Cracovia. Łodzianie zostają tuż nad strefą spadkową. "Pasy" wciąż niepokonane

Z większym animuszem do ataku ruszyli widzewiacy. Pierwszy kwadrans mogli zakończyć bramką. Andi Zeqiri został jednak w ostatniej chwili zablokowany, gdy uderzał bez namysłu tuż sprzed pola bramkowego.

W odpowiedzi kąśliwie z dystansu przymierzył Mateusz Klich. Stojący między słupkami Bartłomiej Drągowski z trudem zapobiegł utracie gola. Palcami przeniósł futbolówkę nad poprzeczką.

W 37. minucie "Pasy" umieściły piłkę w bramce rywala. Ich radość nie trwała jednak długo. Arbiter zarządził analizę VAR, a ta wykazała, że Kahveh Zahiroleslam znajdował się na minimalnym ofsajdzie.

    Po zmianie stron ton boiskowym wydarzeniom ponownie nadawali gospodarze. Rezultat spotkania jeszcze raz próbował otworzyć Zahiroleslam. Tym razem trafił jednak tylko w boczną siatkę.

    Potem obie drużyny zmagały się głównie z własnymi ułomnościami. A w 62. minucie... mecz został przerwany. Zadymienie murawy po odpaleniu fajerwerków nie pozwalało na prowadzenie gry.

    Arbiter nakazał piłkarzom zejść do szatni. Wrócili z niej po sześciu minutach. Przymusowa pauza w żaden sposób nie wpłynęła jednak na poziom widowiska - wyjątkowo marny nawet jak na ekstraklasowe standardy.

    Gdy do końcowego gwizdka pozostawało mniej niż kwadrans, piłkę we własnym polu karnym ręką zagrał Klich. Gospodarze domagali się podyktowania "jedenastki". Główny rozjemca nie dopatrzył się jednak przewinienia.

    Bramki ostatecznie nie padły. Podział punktów oznacza, że żadna ze stron nie zrealizowała przedmeczowego celu. Cracovia nie doskoczyła na jeden punkt do liderującej Jagiellonii Białystok, z kolei Widzew nadal okupuje ostatnie bezpieczne miejsce w tabeli.

      PKO Ekstraklasa
      22. Kolejka
      20.02.2026
      20:30
      Zakończony
      Wszystko o meczu

      Składy drużyn

      Widzew Łódź
      Cracovia
      Rezerwowi

      Statystyki meczu

      Widzew Łódź
      0 - 0
      Cracovia
      Posiadanie piłki
      44%
      56%
      Strzały
      12
      11
      Strzały celne
      3
      1
      Strzały niecelne
      2
      6
      Strzały zablokowane
      7
      4
      Ataki
      86
      76
      Piłkarz w czerwonym stroju oddaje strzał na bramkę, podczas gdy bramkarz w niebieskim stroju próbuje obronić piłkę w dynamicznej akcji na boisku futbolowym; w tle widoczni kibice z flagami.
      Golkiper gości Sebastian Madejski powstrzymuje ofiarnie Frana Alvareza Mikolaj Barbanell/Arena AkcjiNewspix.pl
      Grupa kibiców na stadionie unosi w górę race świetlne, wokół rozświetlone czerwonym światłem, nad tłumem unosi się gęsty dym, w tle widoczne siatki zabezpieczające i fragmenty graffiti.
      Fani łódzkiego Widzewa w swoim żywioleRADOSLAW JÓŹWIAK / CYFRASPORTNewspix.pl
      Mężczyzna o siwiejących włosach i brodzie stoi na tle trybun, ubrany w ciemną kurtkę zimową, patrzy poważnie przed siebie.
      Na ekipę Luki Elsnera w tym roku nikt nie znalazł jeszcze sposobu Mikolaj Barbanell/Arena AkcjiNewspix.pl
      Jakub Kosecki ocenił piłkarzy Jagiellonii Białystok. "Tak wygląda prawda"Polsat Sport

