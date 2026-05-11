Zaciekła batalia o utrzymanie w Ekstraklasie. Brutalny faul i czerwona kartka

Łukasz Żurek

Cracovia zremisowała bezbramkowo z Radomiakiem w 32. kolejce Ekstraklasy. Przez ponad pół godziny goście grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Abdoula Tapsoby. Krakowianie nie znaleźli jednak pomysłu na wykorzystanie przewagi liczebnej. Tracą punkty w szóstym meczu z rzędu i na finiszu czeka ich heroiczna walka o uniknięcie degradacji.

article cover
W opałach golkiper Cracovii, Sebastian Madejski FOT. MICHAL PLASZYK / 400MM.PLNewspix.pl

Zamiast 15 punktów w pięciu poprzednich kolejkach Cracovia zgarnęła tylko trzy. Dzięki trzem remisom. Efekt serii potknięć był taki, że zespół przystępował do tego spotkania, terminując tuż nad strefą spadkową.

Co innego Radomiak. Na koncie miał trzy wygrane z rzędu. W tabeli plasował się wyżej, ale matematycznie wciąż nie był pewny utrzymania.

W jesiennym starciu obu zespołów Radomiak wygrał na swoim terenie 3:0. Bramki padły wówczas dopiero po przerwie. "Pasy" liczyły na udany rewanż, ale z taką siłą ognia jak dzisiaj - były to tylko puste fantazje.

Gospodarze przed przerwą zagrozili bramce rywala tylko raz. Jeszcze przed upływem kwadransa na kąśliwe uderzenie po ziemi zdecydował się Mateusz Klich. Piłka minęła słupek o centymetry.

W odpowiedzi głową groźnie uderzał Adrian Dieguez. Futbolówka trafiła w słupek. Publika na moment zamarła, ale po chwili arbiter i tak odgwizdał ofsajd.

Po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie. Oba zespoły nie posiadały atutów w ofensywie. Podwójna destrukcja musiała skutkować brakiem goli.

Bliżej zadania pierwszego ciosu była Cracovia. Gości uratowała przytomna interwencja Jana Grzesika na linii bramkowej. Najgorsze dla Radomiaka miało jednak dopiero nadejść.

Była 60. minuta, gdy po analizie VAR sędzia sięgnął po czerwony kartonik. Z boiska za brutalny faul wyleciał Abdoul Tapsoba. Wydawało się, że gospodarze znaleźli się w uprzywilejowanej sytuacji.

Sęk w tym, że przez ponad pół godziny trudno było dostrzec przewagę liczebną Cracovii. Publika w końcowych minutach próbowała jeszcze zmotywować drużynę gwizdami, ale efekt był mizerny. "Pasy" tracą punkty w szóstym meczu z rzędu i czeka je arcytrudny finisz sezonu.

PKO Ekstraklasa
32. Kolejka
11.05.2026
19:00
Zakończony
Składy drużyn

Cracovia
Radomiak Radom
Rezerwowi

Statystyki meczu

Cracovia
0 - 0
Radomiak Radom
Posiadanie piłki
54%
46%
Strzały
17
6
Strzały celne
4
1
Strzały niecelne
7
4
Strzały zablokowane
6
1
Ataki
104
81
Dwóch piłkarzy w dynamicznej walce o piłkę tuż przy linii bocznej boiska; zawodnik w zielonym stroju próbuje uciec z futbolówką spod presji przeciwnika w biało-czerwonej koszulce, który energicznie sięga ręką, by go zatrzymać.
Dominik Piła (z lewej) kontra Luquinhas£ukasz G¹gulskiPAP
Piłkarz w biało-czerwonej koszulce klęczy na murawie z dłońmi złożonymi pod brodą, wyrażając silne emocje, podczas gdy w tle zawodnik w zielonym stroju stoi, a inny gracz leży na ziemi.
W doliczonym czasie gry Pau Sans (na kolanach) posłał piłkę głową tuż nad poprzeczką Konrad Swierad/Arena Akcji/ArenaAkcjiNewspix.pl
