Zaciekła batalia o Europę. Karny i czerwona kartka. Potem szybka kasacja VAR

- Gdybym otrzymał od klubu możliwość prowadzenia Arki na drugim szczeblu rozgrywkowym, skorzystałbym z niej. Ja bym chciał w takim klubie dalej pracować. Chciałbym budować drużynę - te słowa trener Dariusz Banasik wypowiedział po meczu poprzedniej kolejki, gdy Gdynianie przegrali u siebie 2:3 z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza.

Tamta porażka zatopiła ekipę z Wybrzeża, odbierając jej nawet matematyczne szanse na uniknięcie degradacji. Efekt? W sobotni poranek okazało się, że 52-letni szkoleniowiec po meczu w Częstochowie żegna się z posadą.

Z ośmiu potyczek wygrał tylko jedną. Dołożył do tego trzy remisy i cztery porażki. To się nie mogło udać. "Trenerowi Banasikowi dziękujemy za odwagę w podjęciu się desperackiej misji walki o utrzymanie z Arką i życzymy powodzenia w dalszej karierze" - czytamy w serwisie arkowcy.pl.

Raków uderza trzy razy. Ale Ligi Mistrzów nie będzie. W Zabrzu pozamiatane już do przerwy

Tymczasem ekipa spod Jasnej Góry przystępowała do ostatniej serii gier w zupełnie innych realiach. Start w europejskich pucharach miała już zapewniony. Stawka tego spotkania i tak pozostawała jednak niebagatelna.

Dzięki wygranej gospodarze mogli zapewnić sobie prawo gry w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Taką przepustkę daje zajęcie drugiego miejsca w końcowej tabeli. Były jednak dwa dodatkowe warunki do spełnienia - Górnik nie mógł wygrać w Zabrzu z Radomiakiem, a Jagiellonia - w Białymstoku z Zagłębiem Lubin.

Kibice liczyli na pasjonujące 90 minut rywalizacji. Emocji nie wystarczyło jednak nawet na połowę tego dystansu. Zabrzanie szybko rozpoczęli przy Roosevelta regularną kanonadę. Efekt? Już po kwadransie prowadzili różnicą dwóch goli, a do przerwy zrobiło się 5:0.

W tej sytuacji Raków - pozostający na czwartej lokacie - miał do wygrania już tylko przepustkę do Ligi Europy. Musiał przeskoczyć w tabeli "Jagę", do której tracił punkt. Ale ta po 45 minutach prowadziła z Zagłębiem 1:0.

Częstochowianie robili jednak swoje. W 37. minucie podanie tuż przed polem karnym rywala otrzymał Marko Bulat. Przyjął krótko i uderzył bez zastanowienia - piłka przeleciała po rękawicach golkipera, ale ostatecznie wpadła do siatki.

W ten sposób pierwsza odsłona zakończyła się skromnym prowadzeniem "Medalików".

Kilka minut po rozpoczęciu drugiej połowy doszło na murawie do olbrzymiego zamieszania. Sędzia Tomasz Kwiatkowski podyktował rzut karny dla Rakowa. A rzekomo faulującego Dawida Gojnego ukarał drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartką.

Wszystko zmieniła analiza VAR. Po obejrzeniu zapisu wideo arbiter anulował "jedenastkę" oraz karę indywidualną dla piłkarza Arki. Wciąż mieliśmy różnicę ledwie jednej bramki i wyrównane składy osobowe.

Goście nie byli jednak w stanie nie tylko wyrównać, ale i zapobiec kolejnym stratom. Po 70. minucie dali sobie wbić dwa kolejne gole w krótkim odstępie czasu. Na liście strzelców zameldowali się Jonatan Brunes oraz Jean Carlos Silva - i zrobiło się 3:0.

Szkopuł w tym, że w Białymstoku (1:0) i Zabrzu (6:2) gospodarze nie pozwolili odebrać sobie zwycięstwa. To oznacza, że mimo zgarnięcia pełnej puli Częstochowianie kończą sezon na czwartym miejscu w tabeli. Latem zagrają w kwalifikacjach Ligi Konferencji.

Statystyki meczu Raków Częstochowa 3 - 0 Arka Gdynia Posiadanie piłki 61% 39% Strzały 12 8 Strzały celne 5 2 Strzały niecelne 6 5 Strzały zablokowane 1 1 Ataki 61 35

Największa kontrowersja meczu. Druga żółta kartka dla Dawida Gojnego została anulowana dopiero po analizie VAR Rafal Baranski/ArenaAkcji Newspix.pl

Piłkarze Rakowa (w środku Jonatan Brunes) ze zdobytej bramki cieszyli się trzykrotnie. Wystarczyło na Ligę Konferencji Waldemar Deska PAP

Dariusz Banasik kończy trenerską misję w Arce Gdynia





