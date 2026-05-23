Zaciekła batalia o Europę. Karny i czerwona kartka. Potem szybka kasacja VAR

Łukasz Żurek

Raków Częstochowa pokonał 3:0 Arkę Gdynia w ostatniej kolejce Ekstraklasy. Goście zdegradowani zostali już po poprzedniej serii gier. Ekipa spod Jasnej Góry walczyła o prawo gry w kwalifikacjach Ligi Mistrzów lub przynajmniej Ligi Europy. Mimo zgarnięcia kompletu punktów celu nie zrealizowała - na przeszkodzie stanęły niekorzystne rezultaty w Zabrzu i Białymstoku. Latem "Medaliki" przystąpią do rywalizacji o fazę grupową Ligi Konferencji.

Vladislavs Gutkovskis w żółtej koszulce Arki Gdynia podczas meczu Ekstraklasy, trzyma się za klatkę piersiową.
Krzyk rozpaczy - Arka żegna się z Ekstraklasą rok po awansie. Na zdjęciu Vladislavs Gutkovskis FOT. JACEK STANISLAWEK / 400mm.plNewspix.pl

- Gdybym otrzymał od klubu możliwość prowadzenia Arki na drugim szczeblu rozgrywkowym, skorzystałbym z niej. Ja bym chciał w takim klubie dalej pracować. Chciałbym budować drużynę - te słowa trener Dariusz Banasik wypowiedział po meczu poprzedniej kolejki, gdy Gdynianie przegrali u siebie 2:3 z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza.

Tamta porażka zatopiła ekipę z Wybrzeża, odbierając jej nawet matematyczne szanse na uniknięcie degradacji. Efekt? W sobotni poranek okazało się, że 52-letni szkoleniowiec po meczu w Częstochowie żegna się z posadą.

Z ośmiu potyczek wygrał tylko jedną. Dołożył do tego trzy remisy i cztery porażki. To się nie mogło udać. "Trenerowi Banasikowi dziękujemy za odwagę w podjęciu się desperackiej misji walki o utrzymanie z Arką i życzymy powodzenia w dalszej karierze" - czytamy w serwisie arkowcy.pl.

Tymczasem ekipa spod Jasnej Góry przystępowała do ostatniej serii gier w zupełnie innych realiach. Start w europejskich pucharach miała już zapewniony. Stawka tego spotkania i tak pozostawała jednak niebagatelna.

Dzięki wygranej gospodarze mogli zapewnić sobie prawo gry w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Taką przepustkę daje zajęcie drugiego miejsca w końcowej tabeli. Były jednak dwa dodatkowe warunki do spełnienia - Górnik nie mógł wygrać w Zabrzu z Radomiakiem, a Jagiellonia - w Białymstoku z Zagłębiem Lubin.

Kibice liczyli na pasjonujące 90 minut rywalizacji. Emocji nie wystarczyło jednak nawet na połowę tego dystansu. Zabrzanie szybko rozpoczęli przy Roosevelta regularną kanonadę. Efekt? Już po kwadransie prowadzili różnicą dwóch goli, a do przerwy zrobiło się 5:0.

W tej sytuacji Raków - pozostający na czwartej lokacie - miał do wygrania już tylko przepustkę do Ligi Europy. Musiał przeskoczyć w tabeli "Jagę", do której tracił punkt. Ale ta po 45 minutach prowadziła z Zagłębiem 1:0.

Częstochowianie robili jednak swoje. W 37. minucie podanie tuż przed polem karnym rywala otrzymał Marko Bulat. Przyjął krótko i uderzył bez zastanowienia - piłka przeleciała po rękawicach golkipera, ale ostatecznie wpadła do siatki.

W ten sposób pierwsza odsłona zakończyła się skromnym prowadzeniem "Medalików".

Kilka minut po rozpoczęciu drugiej połowy doszło na murawie do olbrzymiego zamieszania. Sędzia Tomasz Kwiatkowski podyktował rzut karny dla Rakowa. A rzekomo faulującego Dawida Gojnego ukarał drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartką.

Wszystko zmieniła analiza VAR. Po obejrzeniu zapisu wideo arbiter anulował "jedenastkę" oraz karę indywidualną dla piłkarza Arki. Wciąż mieliśmy różnicę ledwie jednej bramki i wyrównane składy osobowe.

Goście nie byli jednak w stanie nie tylko wyrównać, ale i zapobiec kolejnym stratom. Po 70. minucie dali sobie wbić dwa kolejne gole w krótkim odstępie czasu. Na liście strzelców zameldowali się Jonatan Brunes oraz Jean Carlos Silva - i zrobiło się 3:0.

Szkopuł w tym, że w Białymstoku (1:0) i Zabrzu (6:2) gospodarze nie pozwolili odebrać sobie zwycięstwa. To oznacza, że mimo zgarnięcia pełnej puli Częstochowianie kończą sezon na czwartym miejscu w tabeli. Latem zagrają w kwalifikacjach Ligi Konferencji.

PKO Ekstraklasa
34. Kolejka
23.05.2026
17:30
Zakończony
Marko Bulat
37'
Jonatan Braut Brunes
71'
Jean Carlos
75'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Raków Częstochowa
Arka Gdynia
Rezerwowi

Statystyki meczu

Raków Częstochowa
3 - 0
Arka Gdynia
Posiadanie piłki
61%
39%
Strzały
12
8
Strzały celne
5
2
Strzały niecelne
6
5
Strzały zablokowane
1
1
Ataki
61
35
Sędzia piłkarski pokazuje czerwoną kartkę otoczony przez kilku zawodników drużyny w żółto-niebieskich strojach na tle trybun pełnych kibiców.
Największa kontrowersja meczu. Druga żółta kartka dla Dawida Gojnego została anulowana dopiero po analizie VARRafal Baranski/ArenaAkcjiNewspix.pl
Czterech piłkarzy w granatowych strojach świętuje zdobycie gola na boisku, otoczonych trybunami pełnymi kibiców w czerwonych barwach.
Piłkarze Rakowa (w środku Jonatan Brunes) ze zdobytej bramki cieszyli się trzykrotnie. Wystarczyło na Ligę Konferencji Waldemar DeskaPAP
Mężczyzna w granatowej koszulce z logotypami sponsorów siedzi na czerwonym stadionowym fotelu z herbem RKS Raków Częstochowa w tle.
Dariusz Banasik kończy trenerską misję w Arce Gdynia Waldemar DeskaPAP


