Adrian Siemieniec w trakcie poprzedniego sezonu nie miał oporów, by dać szansę występów w lidze oraz europejskich pucharach zaledwie 16-letniemu zawodnikowi. Oskar Pietuszewski debiut w seniorskim zespole Jagiellonii Białystok zanotował w potyczce z Ajaksem Amsterdam. Junior otrzymał od trenera ponad 20 minut na to, by na obiekcie triumfatora Ligi Mistrzów zaprezentować swoje umiejętności.

Pietuszewski do końca sezonu notował kolejne występy, a z czasem dostawał szansę gry od pierwszej minuty. Przełom nastąpił jednak tego lata. 17-latek na stałe wskoczył do wyjściowej jedenastki trenera Siemieńca, a swoimi kolejnymi występami wzbudzał ogólny zachwyt. Momentalnie pojawiły się głosy o powołaniu Pietuszewskiego do seniorskiej kadry. Na razie musi wystarczyć mu młodzieżówka, w której od początku spisuje się kapitalnie. W dwóch wrześniowych spotkaniach strzelił trzy gole i zanotował asystę.

Pietuszewski robi furorę, jego wartość idzie w górę

Wraz ze znakomitą postawą na boisku musiały pojawić się pogłoski związane z zainteresowaniem wielu zagranicznych klubów usługami Pietuszewskiego. Jego ranga na rynku również znacznie wzrosła. Znany serwis Transfermarkt wycenił go na osiem milionów euro. Żaden piłkarz Ekstraklasy nie dorówna mu pod tym względem. Naturalnie pojawiła się pokusa sfinalizowania najdroższego transferu wychodzącego z Ekstraklasy. W tym momencie na szczycie listy znajdują się Ante Crnac, Kacper Kozłowski oraz Jakub Moder. Cała trójka wyjeżdżała z Polski za kwotę około 11 milionów euro.

Zapędy te znacznie ostudził na łamach "Przeglądu Sportowego Onetu" agent piłkarza Mariusz Piekarski. Były reprezentant Polski jednoznacznie zawyrokował w kontekście następnego kroku w karierze Pietuszewskiego. - Nie chciałbym rozmawiać o kwotach, bo trzeba podejść do tego dwutorowo. Po pierwsze trzeba pomyśleć, czy bijemy rekord i łechtamy wszystkim ego, czy zajmujemy się karierą Oskara - stwierdził.

Największe kwoty za swoich zawodników kluby Ekstraklasy dostawały od przedstawicieli Premier League. Naturalne jest więc zerkanie w tym kierunku, gdy myślimy o kolejnym spieniężeniu świetnej dyspozycji polskiego talentu. Piekarski unikał konkretów, lecz jasno wypowiedział się w kontekście transferu do Anglii.

- Raczej jestem za opcją, żeby wybrać mądrze. Wiadomo, że rekordową kwotę zapłacą na pewno kluby angielskie, lecz w takim przypadku od razu zaczynamy od wypożyczeń, więc nie wiem, czy to jest dobra droga. Poczekajmy do końca sezonu - powiedział Piekarski, zaznaczając jednocześnie, że co najmniej do następnego lata Pietuszewski nie ruszy się z Białegostoku.

Pojawia się jasny plan na przyszłość gwiazdy Jagiellonii. Kluczowy jest dobór odpowiedniego klubu

Zamiast rzucać się od razu na głęboką wodę, Piekarski chciałby ulokować swojego podopiecznego w jednej z lig, z których ci najwięksi najchętniej sprowadzają piłkarzy. W tym kontekście padły m.in. Austria, Belgia, Holandia.

- Wyobrażam sobie, że Oskar odejdzie za dobre pieniądze dla klubu, ale Jagiellonia zabezpieczy się w postaci dodatkowych premii. Wolałbym, żeby następny klub bardzo postawił na Oskara i sprzedał go później za 30-35 mln euro. Chciałbym, żeby trafił do takiego zespołu, gdzie walczyłby o pierwszy skład lub w nim grał, znacząco podnosił swoją wartość i za dwa lata został sprzedany do jeszcze lepszego klubu jako gotowy piłkarz - zdradził Piekarski.

Piekarski odniósł się również do spekulacji dotyczących powołania Pietuszewskiego do kadry prowadzonej przez Urbana. Jego zdaniem prędzej czy później do tego dojdzie. Póki co jednak zaznacza, że przed młodzieżówką bardzo ważne spotkania eliminacji mistrzostw Europy, w których wsparcie zawodnika Jagiellonii może okazać się bezcenne.

