Zabójcza riposta w Ekstraklasie. Dwa nokautujące ciosy w niespełna 120 sekund

Łukasz Żurek

Korona Kielce uległa 1:2 Zagłębiu Lubin w pierwszym meczu 20. kolejki Ekstraklasy. Jeszcze kilka minut przed końcowym gwizdkiem gospodarze utrzymywali się na prowadzeniu. Wydawało się, że po dwóch tegorocznych seriach gier będą mieć na koncie komplet punktów. Ale właśnie wtedy doszło do trzęsienia ziemi - dwa gole w niespełna 120 sekund. O zwycięstwie gości zadecydowało samobójcze trafienie wprowadzonego z ławki Marcela Pięczka.

Dwóch piłkarzy w trakcie zaciętej walki o piłkę głową, jeden w biało-zielonym stroju, drugi w żółto-czerwonym, dynamiczna sytuacja na tle rozmytego stadionu
Pau Resta (z prawej) otworzył wynik spotkania przed przerwą. Lubinianie nie zdobyli się na skuteczną ripostę Igor JakubowskiNewspix.pl

Piłkarze Korony przystępowali do tego spotkania uskrzydleni udaną inauguracją tegorocznej fazy zmagań. W poprzedni weekend pokonali w gościnie 2:1 Legię Warszawa. Katem stołecznej ekipy okazał się wracający po długiej emigracji Mariusz Stępiński, autor obu goli dla zwycięzców.

Zagłębie dla odmiany zaliczyło falstart. Domowa porażka 0:2 z GKS-em Katowice obnażyła wszystkie ułomności zespołu. Pierwszych punktów trzeba było poszukać na trudnym terenie w Kielcach.

Rekord transferowy w Ekstraklasie, fortuna za 23-latka. To już oficjalnie

Korona uderza siłą rozpędu. Ale odwet "Miedziowych" okazał się zabójczy. Dwa ciosy w 120 sekund

Gospodarze powinni objąć prowadzenie już w siódmej minucie. Z trzech metrów głową uderzał wówczas przez nikogo nieatakowany Kostas Sotiriou. Mógł skierować piłkę w dowolny punkt bramki - zamiast tego przeniósł ją jednak nad poprzeczką.

Dziesięć minut później ten sam zawodnik brał udział w akcji, która zakończyła się golem. Jeszcze raz przymierzył głową, tym razem w światło bramki. Jasmin Burić odbił przed siebie futbolówkę, a Igor Orlikowski asekurował go tak nieudolnie, że po chwili egzekucji dokonał z bliska Pau Resta i było 1:0.

Krótko przed przerwą piłka trafiła do siatki Zagłębia po raz drugi. Tym razem niefortunnie interweniował jeden z defensorów. Arbiter bramki nie uznał, słusznie odgwizdując ofsajd centrującego spod linii końcowej Konrada Matuszewskiego.

Arkadiusz Milik
Ekstraklasa

A więc jednak. Polski klub czeka na Milika. Karty odkryte w ostatnim dniu okienka

Łukasz Żurek
    Pierwszy kwadrans po zmianie stron należał do Jasmina Buricia. Golkiper Zagłębia dwukrotnie ratował swój zespół przed utratą drugiego gola. Najpierw zatrzymał groźne uderzenie Stępińskiego, potem spisał się rewelacyjnie przy kąśliwej próbie Antonina.

    Goście odpowiedzieli tylko celnym strzałem Michała Nalepy, który usiłował sfinalizować centrę z kornera. Na posterunku był jednak Xavier Dziekoński. Rywale długo nie zmusili go do choćby umiarkowanego wysiłku.

    Wydawało się, że ekipa Leszka Ojrzyńskiego nie jest w stanie odmienić losów spotkania. Zanosiło się na fatalny bilans po dwóch tegorocznych kolejkach: zero punktów, zero bramek.

    Wstrząs nastąpił jednak w ostatnich fragmentach konfrontacji. W 84. minucie wyrównał wprowadzony z ławki Levente Szabo, wykorzystując olbrzymie zamieszanie w polu bramkowym przeciwnika. Mecz momentalnie nabrał rumieńców i jak się okazało, nie był to ostatni cios zadany tego dnia.

    Nie minęło 120 sekund, a lubinianie byli już na prowadzeniu! Po dalekim wrzucie z autu w polu karnym Korony mocno się zakotłowało, a najgorzej wyszedł na tym Marcel Pięczek, również pierwotnie rezerwowy. Niefortunną interwencją wpakował piłkę do własnej bramki i raptem zrobiło się 1:2.

    Wynik nie uległ już zmianie. Dzięki wygranej drużyna z Dolnego Śląska awansowała na czwarta lokatę w tabeli. To już strefa premiowana startem w europejskich pucharach.

    Eugeniusz Marczuk
    Boks

    "Polak" zniknął bez śladu. Znaleźli go na Białorusi. Najgorsze przypuszczenia

    Łukasz Żurek
      PKO Ekstraklasa
      20. Kolejka
      06.02.2026
      18:00
      Zakończony
      Pau Resta
      18'
      Levente Szabo
      84'
      Marcel Pięczek
      86' (sam.)
      Korona Kielce
      KGHM Zagłębie Lubin
      Statystyki meczu

      Korona Kielce
      1 - 2
      KGHM Zagłębie Lubin
      Posiadanie piłki
      58%
      42%
      Strzały
      20
      9
      Strzały celne
      6
      3
      Strzały niecelne
      4
      3
      Strzały zablokowane
      10
      3
      Ataki
      106
      67
      Dynamiczny moment podczas meczu piłki nożnej, bramkarz rzuca się w stronę piłki, zawodnik w żółto-czerwonej koszulce próbuje zablokować strzał zawodnika w biało-zielonym stroju, a w tle widoczni kibice.
      W taki sposób Pau Resta otworzył rezultat spotkania Piotr PolakPAP
      Bramkarz w niebieskim stroju przyklęka na murawie, trzymając piłkę w dłoniach podczas obrony, podczas gdy napastnik w żółto-czerwonym stroju obserwuje sytuację z bliska. Trybuny w tle są puste lub nielicznie obsadzone.
      Bez Jasmina Buricia w bramce lubinianie nie sięgnęliby po pełną pulę Piotr PolakPAP
