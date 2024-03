Za nami historyczny weekend Ekstraklasy. To pierwszy taki przypadek od 41 lat

Ostatni weekend PKO BP Ekstraklasy obfitował w kilka ciekawych spotkań. Legia Warszawa pokonała u siebie 3:1 Piasta Gliwice, Lech Poznań wygrał w derbach z Wartą 2:0, ale największym wydarzeniem były Wielkie Derby Śląska, w których Ruch Chorzów przegrał u siebie z Górnikiem Zabrze 1:3. To właśnie te mecze przyciągnęły najwięcej kibiców na trybuny, co pozwoliło pobić rekord frekwencji w trakcie jednego weekendu PKO BP Ekstraklasy.

Rekord frekwencji na stadionach PKO BP Ekstraklasy. Kibice tłumie wybrali się na trybuny

Co ciekawe, jest to nie tylko najlepszy wynik XXI wieku, ale również najlepszy rezultat od 41 lat. Ostatni raz większą frekwencję na stadionach najwyższej klasy rozrywkowej odnotowano w 5. kolejce sezonu 1983/1984. Wówczas na trybuny wybrało się aż 153 000 widzów. Najwięcej, bo aż 40 000 fanów obejrzało wygraną 2:0 Górnika Wałbrzych z Szombierkami Bytom.

Na kolejne mecze trzeba trochę poczekać. PKO BP Ekstraklasa wróci do gry po przerwie reprezentacyjnej

Aktualnie mamy przerwę reprezentacyjną, w trakcie której Polacy zagrają w barażach o Euro 2024. W czwartek w półfinale podejmą o godzinie 20:45 na PGE Narodowym Estonię . W przypadku wygranej zagrają na wyjeździe finał ze zwycięzcą pary Walia - Finlandia , natomiast jeśli przegrają, to zmierzą się z którymś z tych zespołów towarzysko 26 marca.

To oznacza, że kibice PKO BP Ekstraklasy muszą wykazać się cierpliwością. Jej kluby do gry w 26. kolejce powrócą 30 marca, a rozpocznie je starcie Rakowa Częstochowa z Ruchem Chorzów. Na razie w tabeli prowadzi Jagiellonia Białystok, która ma dwa punkty przewagi nad drugim Śląskiem i cztery nad trzecim Rakowem oraz czwartym Lechem Poznań. Jak widać, walka o mistrzostwo Polski jest bardzo otwarta. W strefie spadkowej znajdują się za to Puszcza Niepołomice, Ruch Chorzów i ŁKS Łódź.