Za nami Gala Ekstraklasy. Znamy wyniki. Oto zwycięzcy

Po długim i obfitym w różne niespodzianki sezonie nadszedł czas na oficjalne zakończenie rozgrywek PKO BP Ekstraklasy 2025/2026. Już teraz wiemy, że drugi rok z rzędu krajowe trofeum trafiło w ręce Lecha Poznań.

Tradycyjnym punktem zamykającym sezon jest Gala Ekstraklasy. To właśnie podczas tego uroczystego wydarzenia wyłaniani są prawdziwi herosi sezonu. Nie inaczej było i tym razem.

Znamy wyniki gali PKO BP Ekstraklasy. To oni byli bohaterami sezonu

Nagroda w kategorii "Numer Sezonu Lotto" powędrowała w ręce Jesusa Imaza (Jagiellonia Białystok), który podczas swoich piłkarskich poczynań na murawach PKO BP Ekstraklasy zdobył łącznie 110 goli. Tak imponujący wynik ikonicznego Hiszpana zasługiwał na wyróżnienie.

Rozwiń

Chwilę później poznaliśmy natomiast golkipera, który został okrzyknięty mianem bramkarza sezonu 2025/2026. To zaszczytne trofeum trafiło w ręce Xavier Dziekoński (Korona Kielce). Organizatorzy gali nie zapomnieli także o wyróżnieniu dla młodzieżowych zawodników, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze kroki w PKO BP Ekstraklasie. Statuetka dla najlepszego młodzieżowca sezonu powędrowała do Marcela Reguły (Zagłębie Lubin).

Następna w kolejności była statuetka dla najlepszego obrońcy sezonu 2025/2026. Głosujący uznali, że powinna ona trafić do Wojciech Mońka (Lech Poznań). 19-latek stał się tym samym najmłodszym defensorem sezonu w historii PKO BP Ekstraklasy. W nieco wyżej ustawionej sekcji pomocników prym, zdaniem głosujących, wiódł natomiast Bartosz Nowak (GKS Katowice).

Rozwiń

Kluczem do wygrywania meczów jest oczywiście posiadanie skutecznego napastnika. W PKO BP Ekstraklasie nie brakuje klasowych "dziewiątek". Za najlepszą z nich uznany został w tym sezonie Karol Czubak (Motor Lublin), który zdobył 18 goli w 32 meczach. Ten sam zawodnik został chwilę później wyróżniony statuetką dla "Turbokozaka sezonu".

Rozwiń

Po wyróżnieniach dla najlepszych zawodników poszczególnych formacji przyszedł czas, aby nagrodzić także ich mentorów. Statuetkę dla najlepszego trenera sezonu PKO BP Ekstraklasy 2025/2026 zdobył Niels Frederiksen (Lech Poznań).

Jedną z bardziej podniosłych chwil tegorocznej gali było włączenie nowych postaci do Galerii Legend Ekstraklasy. Jako pierwszy zaszczytu tego dostąpił ś.p Jacek Magiera. Do tego grona dołączyli także: Marek Chojnacki, Tomasz Wieszczycki, Krzysztof Dowhań oraz Andrzej Janisz.

Przyszedł czas na kulminacyjny moment gali - nagrodzenie piłkarza, który w obecnym sezonie uznany został za absolutnie najlepszego zawodnika rozgrywek. Ta drogocenna nagroda trafiła w ręce wyróżnionego wcześniej mianem najlepszego pomocnika sezonu Bartosza Nowaka.

Marcel Reguła Emilia Krawczyk East News

Jacek Magiera Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Niels Frederiksen Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





Ile straciła Legia Warszawa? Prezes Ekstraklasy uchylił rąbka tajemnicy. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport