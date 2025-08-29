Z Serie A do Ekstraklasy? Kadrowicz może wrócić do Polski. To byłby hit
Trudno w to uwierzyć, ale ostatni raz Kacpra Urbańskiego na boisku widzieliśmy... 19 kwietnia. Niedawno reprezentant Polski wrócił do siedziby Bologni, jednak za moment najprawdopodobniej zmieni pracodawcę, który postawił na nim krzyżyk. Okazuje się, że 20-latek znalazł się na liście życzeń potęgi Ekstraklasy. Mowa o świeżo upieczonym uczestniku Ligi Konferencji.
Kacper Urbański to prawdziwy brylant na polskim podwórku. Jako nastolatek zanotował ciekawe występy w zespole Bologni, do którego trafił w 2021 roku z Lechii Gdańsk. Najpierw Włosi wypożyczyli go za 150 tys. euro, a następnie zdecydowali się na definitywny wykup.
W sezonie 2023/24 Urbański rozegrał w sumie 25 spotkań. To zaowocowało powołaniem na mistrzostwa Europy w Niemczech, na których spisał się bardzo solidnie. Wszystko wskazywało na to, że poprzednia kampania będzie przełomowa w karierze młodego pomocnika. Niestety wychowanek Lechii brutalnie zderzył się z rzeczywistością.
Przełomowe wieści ws. reprezentanta Polski. Może wrócić do Ekstraklasy
Ze względu na wielkie trudności z regularną grą Kacper Urbański zimą br. trafił na wypożyczenie do Monzy. W zespole spadkowicza Serie A poszło mu fatalnie. Wyszedł na murawę zaledwie osiem razy, nie zanotował żadnych liczb. Ostatni raz powąchał trawę dokładnie 19 kwietnia. Wówczas trener Alessandro Nesta wpuścił go na siedem minut w domowym starciu przeciwko Napoli (0:1).
Od tamtej pory 20-latek nie zagrał żadnego meczu. Wraz z końcem czerwca wrócił do Bologni, jednak nie wystąpił nawet w przedsezonowych sparingach. Nie jest tajemnicą, że Urbański szuka nowego klubu, mimo że jego obecny kontrakt wygasa w przyszłym roku.
O jego sytuacji w piątek rozpisywał się Tomasz Włodarczyk. Redaktor naczelny portalu "Meczyki" ujawnił, że utalentowanym reprezentantem Polski interesuje się kilka klubów. W tym gronie znajdziemy m.in. Legię Warszawa.
"Legia Warszawa chce na finiszu okna dopiąć transferowy hit. Stara się o sprowadzenie Kacpra Urbańskiego! 20-latek dostał propozycję bardzo wysokiego kontraktu. Pomocnik ma na stole kilka ofert: Mallorca, Elche i do gry włączyła się mocno FC Kopenhaga" - czytamy. Dziennikarz dodaje, że w najbliższych dniach mają zapaść ostateczne decyzje.
Jedno jest pewne - Urbański musi znaleźć zespół, w którym jego szanse na cotygodniowe granie będą największe. Wszyscy wiemy, że skala jego umiejętności jest ogromna. Zawodnik ten w przyszłości powinien dać naszej kadrze wiele dobrego. Ale najpierw Jan Urban musi mieć argumenty, aby wysłać powołanie do wychowanka Lechii Gdańsk.