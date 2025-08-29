Z Serie A do Ekstraklasy? Kadrowicz może wrócić do Polski. To byłby hit

Kacper Urbański to prawdziwy brylant na polskim podwórku. Jako nastolatek zanotował ciekawe występy w zespole Bologni, do którego trafił w 2021 roku z Lechii Gdańsk. Najpierw Włosi wypożyczyli go za 150 tys. euro, a następnie zdecydowali się na definitywny wykup.

W sezonie 2023/24 Urbański rozegrał w sumie 25 spotkań. To zaowocowało powołaniem na mistrzostwa Europy w Niemczech, na których spisał się bardzo solidnie. Wszystko wskazywało na to, że poprzednia kampania będzie przełomowa w karierze młodego pomocnika. Niestety wychowanek Lechii brutalnie zderzył się z rzeczywistością.

Przełomowe wieści ws. reprezentanta Polski. Może wrócić do Ekstraklasy

Ze względu na wielkie trudności z regularną grą Kacper Urbański zimą br. trafił na wypożyczenie do Monzy. W zespole spadkowicza Serie A poszło mu fatalnie. Wyszedł na murawę zaledwie osiem razy, nie zanotował żadnych liczb. Ostatni raz powąchał trawę dokładnie 19 kwietnia. Wówczas trener Alessandro Nesta wpuścił go na siedem minut w domowym starciu przeciwko Napoli (0:1).

Od tamtej pory 20-latek nie zagrał żadnego meczu. Wraz z końcem czerwca wrócił do Bologni, jednak nie wystąpił nawet w przedsezonowych sparingach. Nie jest tajemnicą, że Urbański szuka nowego klubu, mimo że jego obecny kontrakt wygasa w przyszłym roku.

O jego sytuacji w piątek rozpisywał się Tomasz Włodarczyk. Redaktor naczelny portalu "Meczyki" ujawnił, że utalentowanym reprezentantem Polski interesuje się kilka klubów. W tym gronie znajdziemy m.in. Legię Warszawa.

"Legia Warszawa chce na finiszu okna dopiąć transferowy hit. Stara się o sprowadzenie Kacpra Urbańskiego! 20-latek dostał propozycję bardzo wysokiego kontraktu. Pomocnik ma na stole kilka ofert: Mallorca, Elche i do gry włączyła się mocno FC Kopenhaga" - czytamy. Dziennikarz dodaje, że w najbliższych dniach mają zapaść ostateczne decyzje.

Jedno jest pewne - Urbański musi znaleźć zespół, w którym jego szanse na cotygodniowe granie będą największe. Wszyscy wiemy, że skala jego umiejętności jest ogromna. Zawodnik ten w przyszłości powinien dać naszej kadrze wiele dobrego. Ale najpierw Jan Urban musi mieć argumenty, aby wysłać powołanie do wychowanka Lechii Gdańsk.

