Z Legii przepędzili go, zanim się zjawił. Ale i tak wraca do Polski. Jest podpis

Bartłomiej Drągowski wraca do Ekstraklasy. W poniedziałkowy wieczór golkiper reprezentacji Polski podpisał kontrakt z Widzewem Łódź. Umowa obowiązuje do 2029 roku. 28-latek przymierzany był wcześniej do Legii Warszawa i Jagiellonii Białystok. Transfer do stolicy od początku skazany był na niepowodzenie z powodów... dalece pozasportowych.

Bramkarz w czarnej koszulce z zielonym logo drużyny na piersi, w białych rękawicach, energicznie gestykuluje lewą ręką, najprawdopodobniej wydając polecenia swoim kolegom z zespołu podczas meczu piłkarskiego.
- Przychodzę do Widzewa, bo widzę, że ma duże ambicje. To wielki Klub, stadion jest pełny co mecz - sama przyjemność występować w tym miejscu. Nie udało mi się zdobyć mistrzostwa Polski z Jagiellonią, a bardzo chciałbym mieć w dorobku taki tytuł - tymi słowami Bartłomiej Drągowski przywitał się z kibicami łódzkiego klubu, cytowany przez oficjalną witrynę internetową RTS.

Pod koniec listopada, po meczu z AEK Ateny, oznajmił przełożonym, że chce zmienić klubowe barwy. Wtedy stało się jasne, że jego przygoda z Panathinaikosem Ateny dobiegła końca. Nikt jeszcze nie wiedział, że zamiarem piłkarza jest powrót do Polski.

Bartłomiej Drągowski ponownie w rodzimej Ekstraklasie. Wraca po niemal dekadzie gry na emigracji

- Pozyskujemy obecnego reprezentanta Polski. Bartek to doświadczony i ograny w Europie zawodnik i jego przyjście do Widzewa to na pewno duże wydarzenie. Celem dla niego będzie regularna gra, ale w pierwszej kolejności zadaniem będzie wywalczenie miejsca w bramce. Nikt nie da mu tego za darmo i Bartek ma tego świadomość - przestrzega pełnomocnik zarządu Widzewa ds. sportu, Dariusz Adamczuk.

    W ostatnim czasie Drągowski przymierzany był do Legii Warszawa i Jagiellonii Białystok, skąd w 2016 roku wyjeżdżał na saksy. Angaż przy Łazienkowskiej od samego początku był szalonym pomysłem, do końca nie wiadomo czyim. To właśnie tam nastoletni jeszcze bramkarz obrażał wulgarnymi gestami stałych bywalców "Żylety". Próba kontynuowania kariery w takim miejscu byłaby samozagładą. Więcej o tym piszemy TUTAJ.

    Stanęło na Widzewie, na co zanosiło się od kilkudziesięciu godzin. W poniedziałkowy wieczór 28-letni golkiper podpisał kontrakt ważny do 2029 roku. Będzie nosił bluzę z numerem 1.

    Przed dwuletnim pobytem w Atenach, bronił barw Fiorentiny, Empoli i Spezii.

    - Cieszę się, że będziemy mieć trzech jakościowych bramkarzy. Chcemy uniknąć ryzyka sytuacji, w której wskutek kartek, kontuzji, czy innych zdarzeń losowych w ważnym meczu na ławce będziemy musiał siedzieć niedoświadczony golkiper. A taka miała przecież miejsce jesienią - przypomina Adamczuk.

    W bieżącym sezonie Drągowski rozegrał dla "Wszechateńczyków" sześć spotkań. Skapitulował dziewięć razy. Tylko w jednym występie zachował czyste konto.

    Aktualnie jest jednym z dublerów Łukasza Skorupskiego w drużynie narodowej. W listopadzie zaliczył 90 minut w wyjazdowej potyczce z Maltą, wygranej przez "Biało-Czerwonych" 3:2. Przeszedł do historii jako pierwszy polski bramkarz, który pozwolił się pokonać w konfrontacji z maltańskim outsiderem.

