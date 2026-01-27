Z klubu Bundesligi do Ekstraklasy. Reprezentant kraju zagra w Polsce, już oficjalnie

Pogoń Szczecin nie tak wyobrażała sobie obecnie trwającą kampanię. Ekipa ze stolicy województwa zachodniopomorskiego odpadła już z Pucharu Polski, a w PKO BP Ekstraklasie bliżej jej do strefy spadkowej niż do walki o europejskie puchary. Działacze wciąż starają się jednak ratować sezon. Efekty widzimy w przerwie zmagań o stawkę. Do "Dumy Pomorza" dołączyli między innymi Karol Angielski oraz Kellyn Acosta. Dodatkowo działacze porozumieli się z Patrykiem Dziczkiem, który w granatowo-bordowych barwach oficjalnie zadebiutuje za kilka miesięcy.

Gdy wydawało się, że to koniec transferowych łowów, w przestrzeni wirtualnej pojawiły się plotki dotyczące Attili Szalaia. Nazwisko Węgra zaskoczyło kibiców, ponieważ mowa o wielokrotnym reprezentancie Węgier. Defensor ponadto zaliczył kilkanaście spotkań w Lidze Europy, a z tureckim Fenerbahce sięgnął po Puchar Turcji. Kontraktem był ponadto związany z bundesligowym Hoffenheim. I to właśnie z tym klubem negocjowali działacze "Dumy Pomorza".

Attila Szalai nowym zawodnikiem Pogoni Szczecin. Klub już się pochwalił

Rozmowy zakończyły się sukcesem. We wtorkowe przedpołudnie Pogoń pochwaliła się oficjalnym komunikatem. "Attila Szalai został nowym zawodnikiem Pogoni Szczecin! Środkowy obrońca trafił do Dumy Pomorza na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu 2025/26 z niemieckiego TSG 1899 Hoffenheim. Umowa nie zawiera opcji wykupu piłkarza przez nasz klub" - czytamy na stronie internetowej ekstraklasowicza.

W komentarzach nie brakuje podekscytowanych fanów. A sam piłkarz prawdopodobnie za kilka dni na własnej skórze poczuje atmosferę polskich stadionów. "Zawodnik pomyślnie przeszedł testy medyczne i będzie do dyspozycji sztabu szkoleniowego już na niedzielne spotkanie ligowe z Motorem Lublin. W Szczecinie pojawi się w środę. W Pogoni będzie występował z numerem 41" - brzmi końcowa część dobrych nowin przekazanych przez finalistów poprzedniej edycji Pucharu Polski.

