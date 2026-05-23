Z kim polskie kluby zagrają w europejskich pucharach? Mamy szereg rozstawionych

O rozstawieniu Lecha pisaliśmy już wiele razy. Kolejorz przed eliminacjami Ligi Mistrzów może śmiało powiedzieć, że nigdy nie był tak blisko awansu do tych rozgrywek. Aby tak się stało, musi jednak przejść aż trzy rundy eliminacyjne, jednak w każdej z nich spotka się z teoretycznie słabszym przeciwnikiem od siebie. Nie oznacza to, że nie będzie brakowało potencjalnych "min", bowiem już w pierwszym dwumeczu los może sparować Lecha na przykład z mistrzem Szwecji (Mjallby), mistrzem Danii (AGF Aarhus), mistrzem Rumunii (CS Craiova), uczestnikiem ostatniej edycji Ligi Mistrzów (Kajrat Ałmaty) lub mistrzem Szwajcarii (FC Thun). Zdecydowana większość potencjalnych przeciwników to jednak drużyny o wiele od Lecha słabsze (Vikingur Rejkjavik, Riga FC, KI Klaksvik, Flora Tallin, Larne, Petrocub, TNS).

Co z rozstawieniami polskich drużyn?

Lech w każdym przypadku będzie jednak faworytem, a w dodatku w drodze do fazy ligowej pucharów może pozwolić sobie nawet na dwie wpadki (wówczas wyląduje w Lidze Konferencji), zatem sensacją byłby jego brak na jesień. Trudniej wyglądają ścieżki pozostałych pucharowiczów.

Górnik Zabrze również rozpocznie od eliminacji Ligi Mistrzów, jednak ze względu na brak rozstawienia może tam trafić na dużo mocniejsze marki. Na dziś - choć to może się jeszcze zmienić - wicemistrzowie Polski zmierzą się kimś z duetu Fenerbahce Stambuł/Sturm Graz. W przypadku porażki spadną do eliminacji Ligi Europy, a w przypadku kolejnej - do ostatniej rundy eliminacji Ligi Konferencji. W żadnym z tych pucharów nie mogą liczyć na rozstawienie, a grono zespołów rozstawionych w kluczowej fazie gry o Ligę Konferencji wygląda potężnie - by w prognozowanym składzie wymienić choćby Chelsea, Atalantę, Ajax, Monaco, Kopenhagę, czy Karabach. Są to również potencjalni rywale GKS-u Katowice, o ile ekipa ze Śląska - która puchary wyrwała w ostatniej chwili meczu w Szczecinie (remis 1:1 po golu w 98. minucie) - w ogóle do tej rundy dotrze. GKS może liczyć na rozstawienie jedynie w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji i jeśli ją przebrnie, już w kolejnej fazie będzie dolosowana do kogoś silniejszego od siebie.

Rozstawiona w III rundzie eliminacji Ligi Europy nie będzie natomiast Jagiellonia Białystok, która - podobnie jak Górnik, jeśli przegra walkę o Ligę Mistrzów już z pierwszym rywalem - będzie mogła trafić na kogoś z grona: Braga, Glasgow Rangers, Ferencvaros, Viktoria Pilzno, Midtjylland, PAOK, RB Salzburg. Awans zapewni Jadze co najmniej Ligę Konferencji, porażka natomiast zepchnie ją do ostatniej rundy eliminacji Ligi Konferencji, gdzie będzie rozstawiona i uniknie potęg, które wymieniamy w przypadku GKS-u Katowice. Jeśli w tej rundzie wyląduje też Górnik - będzie w identycznej sytuacji jak GKS.

Rozstawiony we wszystkich meczach el. Ligi Konferencji będzie natomiast Raków Częstochowa.

Niesamowite emocje na finiszu

W sobotę długo wydawało się, że sensacyjnie w europejskich pucharach znajdzie się Legia Warszawa, ale gol Marcela Wędrychowskiego dla GKS-u Katowice w Szczecinie, wyrzucił ekipę Marka Papszuna poza czołową piątkę.

W Legii nie mówili o tym głośno, ale gdy na przełomie lutego i marca próbowaliśmy badać budżetowy plan klubu z Warszawy na kolejny sezon - w domyśle bez europejskich pucharów - usłyszeliśmy, że na takie rozważania... jest jeszcze za wcześnie. Brzmiało to z jednej strony absurdalnie, bowiem Legia balansowała wówczas między ostatnim miejscem nad strefą spadkową, a pierwszym "pod kreską", z drugiej odwoływano się do wyrównanej i nieprzewidywalnej ligi. Według statystycznych wyliczeń jeszcze dwa tygodnie temu szanse Legii na puchary wynosiły mniej niż pięć procent. A jednak Legia dosłownie do ostatnich minut sezonu była o krok od realizacji tego celu.

Ostatecznie jednak zapłaci bardzo wysoką cenę za koszmarną rundę jesienną. Gdyby oszukała przeznaczenie, byłaby w takiej samej sytuacji, jak Raków - z pewnym rozstawieniem w każdej rundzie eliminacji Ligi Konferencji.

Piłkarze Rakowa (w środku Jonatan Brunes) ze zdobytej bramki cieszyli się trzykrotnie. Wystarczyło na Ligę Konferencji

GKS Katowice walczył z Pogonią Szczecin o europejskie puchary.





