Jak poinformował portal Meczyki.pl, Kamil Drygas rozwiąże kontrakt z Pogonią Szczecin i przejdzie do Wieczystej Kraków, gdzie ma otrzymać kilkuletnią umowę. Serwis twierdzi, że obie strony porozumiały się już we wszystkich szczegółach. Cała sprawa ma zostać zamknięta do poniedziałku, bo wtedy trzeci zespół poprzedniego sezonu PKO Ekstraklasy wyjeżdża na zgrupowanie do Turcji.