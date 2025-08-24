Raków Częstochowa jako wicemistrz Polski reprezentuje nasz kraj w eliminacjach Ligi Konferencji. Podopiecznym Marka Papszuna dotychczas idzie bardzo dobrze, bo znajdują się o krok od awansu do fazy ligowej Ligi Konferencji. Taki stan rzeczy Częstochowianie zawdzięczają wyeliminowaniu słowackiego MSK Zilina (zwycięstwa 3:0 i 3:1) oraz izraelskiego Maccabi Hajfa (przegrana u siebie 0:1 i wygrana 2:0 na wyjeździe).

Ostatnią przeszkodą przed możliwością gry jesienią w europejskich pucharach jest bułgarska Arda Kyrdżali. W pierwszym meczu na własnym stadionie Raków wygrał 1:0 po golu Tomasza Pieńki. Sprowadzony niedawno z Zagłębia Lubin pomocnik wykorzystał fatalny błąd rywali i dał swojej nowej drużynie szalenie cenne zwycięstwo. I chociaż styl "Medalików" w tym spotkaniu nie zachwycał, to przed rewanżem to polski zespół pozostaje faworytem. Rewanż zostanie rozegrany 28 sierpnia o godz. 20:00. Relację z tego spotkania będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

Wielki talent opuszcza Raków. Kolejnym celem gra w Serie A

Latem z Rakowa odeszło kilku zawodników, lecz klub mógł zarobić jedynie na transferze Gustava Berggrena. Szwedzki pomocnik trafił do występującego w amerykańskim MLS New York Red Bulls, a do Częstochowy według doniesień medialnych wpłynęło około 1,3 miliona euro. Jak się okazuje, nie jest to ostatni podczas tego okienka transfer, na którym Raków zarobi.

Występujący we włoskiej Serie A Torino FC zdecydowało się sprowadzić do siebie Karola Goralczyka. 16-letni bramkarz dotychczas występował w drużynie rezerw Rakowa, z którymi walczył w barażach o awans do III ligi. Juniorski reprezentant Polski naturalnie nie został sprowadzony do pierwszego zespołu. Początkowo ma występować w młodzieżowych drużynach włoskiego klubu, co może stanowić dla niego świetną trampolinę na przyszłość.

Interesujące fakty na temat tego transferu zdradził portal "Meczyki.pl". Wedle tych wieści Raków na tym ruchu transferowym zarobił około 250 tysięcy euro. W umowie między klubami zawarto również bonusy - po spełnieniu odpowiednich warunków do polskiego klubu mogą trafić dodatkowe pieniądze. Stanowi to solidny zastrzyk gotówki tuż przed zamknięciem okienka transferowego.

Torino FC to 11. drużyna poprzedniego sezonu włoskiej Serie A. Na starcie tego sezonu Turyńczycy pokonali 1:0 w Pucharze Włoch Modenę, a już w poniedziałek rozpoczną kampanię ligową od starcia z wicemistrzem kraju Interem Mediolan.

Młodzieżowe zespoły Torino w poprzednim sezonie reprezentowali Igor Brzyski i Jakub Krzyżanowski. Udane występy w tym klubie notowali w przeszłości również reprezentanci Polski Karol Linetty oraz Sebastian Walukiewicz. Najlepiej przez sympatyków tej drużyny wspominany jest jednak Kamil Glik. Były filar polskiej kadry przez lata gry w Torino wyrobił sobie ogromną markę, co zaprocentowało m.in. transferem do AS Monaco. W Turynie Glik występował w europejskich pucharach, bardzo często na murawę wychodząc z opaską kapitana. Wśród kibiców tego klubu dorobił się statusu legendy.

