Yeboah odejdzie z Rakowa Częstochowa. Wielka kwota i transfer do Serie A

Pierwszy transfer Johna Yeboaha do Polski miał miejsce w lipcu 2022 roku. Właśnie wtedy Ekwadorczyk zamienił holenderski Willem II Tilburg na Śląsk Wrocław . Piłkarz od razu stał się wielką gwiazdą polskiej Ekstraklasy, a dokładnie po roku i pięciu dniach odszedł do ówczesnego mistrza kraju, czyli Rakowa Częstochowa .

Mija kolejny rok i wszystko wskazuje na to, że John Yeboah stanie się bohaterem kolejnego transferu. Tym razem Ekwadorczyk ma opuścić Polskę i przenieść się do Serie A . Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl informuje, że jego kolejnym klubem będzie Venezia FC.

John Yeboah odejdzie z Rakowa Częstochowa. "Medaliki" znów zarobią miliony

- Finalizowany jest transfer Johna Yeboaha do Venezii . Zostały szczegóły i dziś 24-latek zostanie ogłoszony zawodnikiem beniaminka Serie A. Venezia musiała wcześniej zamknąć transfer Tannera Tessmanna do Lyonu - poinformował Włodarczyk.

Redaktor naczelny "Meczyków" dodał, że John Yeboah jest już we Włoszech, a Raków Częstochowa na jego sprzedaży ma zarobić 2,5 miliona euro plus bonusy. To kolejny spory zastrzyk gotówki, który zasili konto "Medalików".