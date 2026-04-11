Wzruszające sceny na stadionie Legii. Tak kibice pożegnali Jacka Magierę

W piątek 10 kwietnia media obiegły bardzo smutne informacje. Polski Związek Piłki Nożnej przekazał, że odszedł Jacek Magiera - asystent Jana Urbana w reprezentacji Polski. Ten miał zaledwie 49 lat. Według medialnych doniesień miał on zasłabnąć podczas porannego biegania.

Jego strata poruszyła całą piłkarską Polskę, a na osobne wpisy skierowane w kierunku rodziny czy też tragicznie zmarłego można było dostrzec na każdym kroku. To tylko obrazowało, jak wielką postacią w świecie piłki był Jacek Magiera. Poza kadrowiczami swoje kondolencje do rodziny wysłały także m.in. kluby PKO BP Ekstraklasy. Co więcej, każde spotkanie tej kolejki zostanie poprzedzone minutą ciszy.

Osobny apel wystosowali kibice Legii Warszawa. Ci zwrócili się do reszty fanatyków klubu, by na sobotnie starcie z Górnikiem Zabrze przyszli na czarno. Należało się także spodziewać specjalnej oprawy związanej z byłym piłkarzem i trenerem tego klubu. I tak się stało.

Magiera pożegnany przez kibiców Legii. Piękne obrazki w Warszawie

Tuż przed pierwszym gwizdkiem kibice zaprezentowali wspomnianą szczególną oprawę ku pamięci byłego trenera Legii Warszawa. Na niej widniała twarz szkoleniowca oraz napis: "Panie Jacku, dziękujemy!". Na popularnej "Żylecie" pojawiły się także inicjały tragicznie zmarłego.

Rozwiń

Do zachowania kibiców dołączyli także gracze. Ci pod przewodnictwem kapitana, Rafała Augustyniaka wyszli w czarnych koszulkach z wizerunkiem Ś.P Jacka Magiery. Następnie nadeszła kolej na minutę ciszy. Wówczas fanatycy Legii odpalili racę. Takie obrazki potwierdzają, jak ważną postacią dla warszawskiego klubu był trener.

Jak już wspomnieliśmy Jacek Magiera był zawodnikiem "Wojskowych" w latach 1997-2006, a później był trenerem ekipy. Z nią wywalczył m.in. mistrzostwo Polski, czy też z powodzeniem rywalizował w Lidze Mistrzów.

Zmarł Jacek Magiera

Nie żyje Jacek Magiera

Kibice Legii pożegnali Jacka Magierę. Wzruszająca oprawa Leszek Szymański PAP

