Wzmocnienie przed Ekstraklasą. Wisła Kraków potwierdza. Jest komunikat
Szykująca się do powrotu na boiska PKO Ekstraklasy Wisła Kraków wzmacnia swoje szyki. Klub z Małopolski potwierdził dzisiaj zakontraktowanie nowego obrońcy. Został nim Francuz Maxence Maisonneuve. Tym samym potwierdziły się plotki transferowe, które już wcześniej krążyły na ten temat w sieci. To pierwsze wzmocnienie "Białej Gwiazdy" po awansie z zaplecza najwyższej klasy rozgrywkowej.
- Maxence Maisonneuve dołącza do Białej Gwiazdy! 26-letni francuski obrońca związał się z Klubem umową do 2028 roku z możliwością przedłużenia o kolejny sezon. Witamy w Wiśle - przekazał krakowski klub w oficjalnym komunikacie.
W ciągu trzech ostatnich lat nowy nabytek "Białej Gwiazdy" występował w Belgii w barwach ekipy RAAL La Louvière. W minionym sezonie rozegrał dla niej 34 spotkania, z czego 25 w tamtejszej ekstraklasie - Jupiler Pro League.
Wisła Kraków wzmacnia się przed Ekstraklasą. Klub ogłosił pierwszy transfer
W CV 26-letniego obrońcy znajdują się jeszcze takie kluby jak: Olympic Charleroi, US Saint-Malo, Aurillac FC czy rezerwy klubu Clermont Foot.
Maxence Maisonneuve to nominalny środkowy obrońca. Jest prawonożny, a wyróżniają go między innymi fantastyczne warunku fizyczne - mierzy bowiem 191 centymetrów wzrostu.
Co ciekawe, filmik prezentujący nowego zawodnika Wisły Kraków został nakręcony w świeżo powstałej restauracji R22, mieszczącej się przy ulicy Reymonta. Maxence Maisonneuve zapozował na nim jako jeden z klientów lokalu, witając się z krakowskimi kibicami w swoim ojczystym języku.
Niebawem przekonamy się, jak będzie wyglądało jego przywitanie z PKO BP Ekstraklasą. "Biała Gwiazda" swój pierwszy mecz po powrocie do elity rozegra na własnym terenie, mierząc się z jedną z rewelacji minionych rozgrywek - GKS-em Katowice.