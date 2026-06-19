- Maxence Maisonneuve dołącza do Białej Gwiazdy! 26-letni francuski obrońca związał się z Klubem umową do 2028 roku z możliwością przedłużenia o kolejny sezon. Witamy w Wiśle - przekazał krakowski klub w oficjalnym komunikacie.

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W ciągu trzech ostatnich lat nowy nabytek "Białej Gwiazdy" występował w Belgii w barwach ekipy RAAL La Louvière. W minionym sezonie rozegrał dla niej 34 spotkania, z czego 25 w tamtejszej ekstraklasie - Jupiler Pro League.

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W CV 26-letniego obrońcy znajdują się jeszcze takie kluby jak: Olympic Charleroi, US Saint-Malo, Aurillac FC czy rezerwy klubu Clermont Foot.

Maxence Maisonneuve to nominalny środkowy obrońca. Jest prawonożny, a wyróżniają go między innymi fantastyczne warunku fizyczne - mierzy bowiem 191 centymetrów wzrostu.

Co ciekawe, filmik prezentujący nowego zawodnika Wisły Kraków został nakręcony w świeżo powstałej restauracji R22, mieszczącej się przy ulicy Reymonta. Maxence Maisonneuve zapozował na nim jako jeden z klientów lokalu, witając się z krakowskimi kibicami w swoim ojczystym języku.

Niebawem przekonamy się, jak będzie wyglądało jego przywitanie z PKO BP Ekstraklasą. "Biała Gwiazda" swój pierwszy mecz po powrocie do elity rozegra na własnym terenie, mierząc się z jedną z rewelacji minionych rozgrywek - GKS-em Katowice.

Wisła Kraków ANDRZEJ BANAS East News





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