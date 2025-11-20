Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wywołał prawdziwy skandal w Ekstraklasie. PZPN ostatecznie zadecydował ws. sędziego

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Od początku sezonu PKO BP Ekstraklasy bardzo głośno jest z powodu kolejnych kontrowersyjnych, a często również i błędnych decyzji sędziów. Za swój błąd w meczu Górnika Zabrze z Jagiellonią Białystok Bartosz Frankowski zapłacił czasowym wykluczeniem z sędziowania spotkań Ekstraklasy. W czwartek Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił, co dalej z 39-letnim arbitrem.

Sędzia piłkarski w błękitnym stroju wydaje sygnał gwizdkiem i ruchem rąk, skupiony na prowadzeniu meczu, z rozmytym stadionem w tle.
Bartosz FrankowskiGrzegorz Wajda/REPORTER East News

W cieniu historycznej edycji fazy ligowej Ligi Konferencji z udziałem aż czterech polskich klubów Ekstraklasą wstrząsnął skandal. Jeden błąd sędziego w spotkaniu na szczycie rezonował przez kolejnych kilka tygodni, a arbiter znalazł się w ogniu krytyki.

Afera wybuchła jeszcze w trakcie hitu 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Górnikiem Zabrze i Jagiellonią Białystok. Oba zespoły od początku sezonu kręcą się w okolicach ligowego podium, co tylko wzmacniało emocje. W 70. minucie przy stanie 1:1 z szybką kontrą wybiegł napastnik "Jagi" Dimitris Rallis. Grek tuż przed polem karnym został jednak powalony na murawę przez Josemę. Chwilę później w interweniującego Marcela Łubika wpadł Dawid Drachal.

Dopiero po drugim ze starć Bartosz Frankowski przerwał grę, a następnie skonsultował się ze swoim zespołem sędziowskim. Ku zdziwieniu wszystkich sędzia nie ukarał defensora Górnika czerwonym kartonikiem. Ba, nie odgwizdał nawet faulu Hiszpana, wskazując na faul ze strony Drachala.

Zobacz również:

Marek Papszun według doniesień medialnych ma odejść z Rakowa Częstochowa. Jego wybór może szokować
Ekstraklasa

Media: Marek Papszun odchodzi z Rakowa. Wielki rywal dopiął swego, sensacja

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

    Po fatalnym błędzie Bartosz Frankowski wylądował w niższych ligach

    Wszystko potoczyło się błyskawicznie. Tuż po zakończeniu meczu Frankowski wraz ze swoim zespołem sędziowskim zostali czasowo zawieszeni - do odwołania mieli nie być uwzględniani w tworzeniu obsad sędziowskich w Ekstraklasie. Sam sędzia przed kamerami Canal+ Sport przyznał się do błędu i przeprosił Jagiellonię. Wszak jego decyzja miała bardzo duży wpływ na wynik spotkania - grający w komplecie Górnik w końcówce strzelił gola na 2:1.

    Kibice Jagiellonii nie mieli zamiaru przebaczyć Frankowskiemu, przez co wybuchła kolejna afera. Z powodu wywieszonego podczas spotkania z Rakowem Częstochowa obraźliwego transparentu skierowanego w stronę Frankowskiego Paweł Raczkowski przerwał grę. Piłkarze czekali na wznowienie do momentu, aż wulgarny napis zniknie z trybun. Ostatecznie tak się stało, a mecz toczył się dalej.

    Frankowskiego przez kolejne tygodnie nie obserwowaliśmy na boiskach Ekstraklasy. Nie oznacza to jednak, że arbiter miał w tym czasie wolne. Lokalni kibice mogli obserwować go m.in. prowadzącego spotkanie kujawsko-pomorskiej klasy okręgowej. 39-latek prowadził również spotkanie III ligi pomiędzy rezerwami Pogoni Szczecin oraz Wdą Świecie.

    Zobacz również:

    Wieczysta Kraków jest o krok od zatrudnienia nowego trenera. To były szkoleniowiec Wisły Kraków
    I Liga

    Media: Był mistrzem Polski, ma poprowadzić Wieczystą. To były trener Wisły

    Bartłomiej Wrzesiński
    Bartłomiej Wrzesiński

      PZPN ostatecznie zadecydował w sprawie Bartosza Frankowskiego

      W cieniu czwartkowego losowania par barażowych eliminacji mistrzostw świata Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił obsadę sędziowską na spotkania najbliższej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Okazuje się, że Frankowski stopniowo wraca do łask Kolegium Sędziów i ponownie będzie pracował przy spotkaniu najwyższej klasy rozgrywkowej.

      Nie oznacza to jednak, że Frankowskiego będziemy mogli ujrzeć na murawie. 39-latek został wyznaczony na sędziego VAR spotkania pomiędzy Pogonią Szczecin i Zagłębiem Lubin, które odbędzie się w poniedziałek 24 listopada o godz. 19:00.

      Asystentem Frankowskiego w wozie VAR będzie Jakub Winkler. Na sędziego głównego tej potyczki, wyznaczony został Łukasz Kuźma. Na liniach asystować mu będą Dawid Golis oraz Piotr Podbielski, natomiast sędzią technicznym będzie Łukasz Ostrowski.

      Trzęsienie ziemi w Jagiellonii? "Decyzje Siemieńca są spokojne"Polsat Sport

      Zobacz również:

      Robert Lewandowski przywitał w Barcelonie starego kumpla z Monachium
      La Liga

      Nie chcieli go w Krakowie. Jest już w Barcelonie. Tak wita się z Lewandowskim

      Łukasz Żurek
      Łukasz Żurek
      Sędzia piłkarski w niebieskim stroju daje sygnał rękami, mając gwizdek w ustach, na drugim planie transparent z napisem na trybunach wśród kibiców.
      Kibice Jagiellonii Białystok uderzyli w sędziego Bartosza FrankowskiegoGrzegorz Wajda/REPORTER - x.com/Newsy_SportuEast News
      Sędzia w niebieskim stroju prowadzi rozmowę z kilkoma piłkarzami w żółto-czarnych koszulkach podczas meczu piłkarskiego, zawodnicy wydają się być w trakcie dyskusji bądź wyjaśniania sytuacji boiskowej.
      Bartosz Frankowski podczas meczu Górnik - JagielloniaGrzegorz Wajda/REPORTER East News
      Sędzia piłkarski w czarnej koszulce z podniesioną ręką gwiżdże na boisku w trakcie meczu, w tle widoczni piłkarze i trybuny wypełnione kibicami.
      Bartosz FrankowskiPhoto by MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja